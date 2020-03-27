Вопрос читателя: кто должен носить маску?

Здоровому человеку, который не ухаживает за больным или входящим в группу риска родственником, не нужно надевать маску или респиратор при выходе из дома, в случае если он может соблюдать дистанцию в два метра с другими людьми. «Если здоровый человек оправляется в многолюдное место и не может соблюдать дистанцию в два метра, то во время нынешней вспышки заболевания я рекомендую носить маску или респиратор. В обязательном порядке маски должны носить те, кто в связи со спецификой своей работы сталкивается с большим количеством людей», - сказала Рогенбаум.

Зараженные или люди с симптомами заболевания должны оставаться дома. Всем остальным сейчас нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы не было необходимости куда-либо выходить из дома и находиться с кем-то в близком контакте.

По словам Рогенбаум, при обращении с маской важно следить за сроком ее службы и правильным способом использования. «Если маска становится влажной, то может возникнуть обратный эффект, который поспособствует заражению вирусом. Становясь влажной, медицинская маска теряет свои защитные свойства, и если вы уже сняли ее, то нельзя использовать заново. Такую маску надо выбросить», - предупредила Рогенбаум.

«Кроме того, маской нельзя делиться — ее использует один человек. И если он снял эту маску, то следующим движением она должна оправиться в мусорном ведре», - учит провизор.