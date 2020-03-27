Торговые центры закрыли, а рынки нет. Почему?

С сегодняшнего коммерческие магазины в торговых центрах закрыты за исключением тех, что оказывают жизненно важные услуги, такие как продуктовые магазины и аптеки. Также продолжат работу банковские конторы, пишет Tarbija24.

«Целью закрытия торговых центров является ограничение скопления людей в людных местах, потому что это благоприятная почва для распространения вируса», - сообщила госканцелярия.

Советник госканцелярии по связям с общественностью Катерийн Паюмяги сказала, что помимо мелких магазинов, расположенных за пределами торговых центров, смогут продолжать работу и более крупные отдельно расположенные магазины, например строительные универмаги: хотя по своей площади последние могут быть сопоставимы с торговыми центрами, в них нет присущих торговым центрам коридоров и атриумов общего пользования, и в общем случае туда не приходят, чтобы просто провести время.

В число отдельных торговых площадей были включены также рынки и находящиеся на них киоски. «Если в рыночных киосках есть возможность соблюдать дистанцию двух метров, их не нужно закрывать», - подтвердила Государственная канцелярия.

Продавцы на рынках должны соблюдать требования Департамента здоровья и в достаточной степени обеспечивать использование средств индивидуальной защиты и уборку, а также следить, чтобы ни у продавца, ни у покупателя не было симптомов заболевания. Клиенты должны соблюдать между собой двухметровую дистанцию. «Например, когда речь идет о рыночных киосках с ограниченным пространством, владельцы магазинов могут организовать для клиентов очередь за дверями, чтобы минимизировать риск распространения вируса и обеспечить двухметровое свободное пространство вокруг клиентов», - сказали в Государственной канцелярии.

Крытые продовольственные рынки также могут продолжать работу при условии, что посетителям будут предоставлены дезинфицирующие средства и проведена активная очистка поверхности. Однако, если в здании закрытого рынка также продается одежда, здание рынка уже соответствует характеристикам торгового центра и должно быть закрыто.

На открытых рынках гораздо проще выполнить требование о дистанции в два метра.Тем не менее, продавцы, работающие на таких рынках, также должны соблюдать требования Департамента здоровья и следить за отсутствием симптомов у продавца и клиентов.