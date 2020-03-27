Строительный магазин: клиенты с пониманием относятся к новым ограничениям

На сегодняшний момент в магазинах K-rauta на кассах и в инфобоксах установлены защитные стекла, клиентам предоставляются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, необходимую для соблюдения дистанцию обозначают соответствующие наклейки на полу, тележки и часто используемые поверхности постоянно чистятся.

Сегодня наклейки для соблюдения дистанции появились на парковках перед входом в магазин. K-rauta по-прежнему просит посещать магазин в одиночку, а утренние часы оставить для посещений группам риска. Для совершения покупок посещать магазин нет необходимости: заказ можно сделать по телефону или электронной почте и заказать доставку курьером домой или для бесконтактной передачи – на склад магазина.

«По призыву премьер-министра с сегодняшнего дня мы закончили кампанию со скидками на весь товар, чтобы никто не отправлялся в магазин исключительно из-за возможности выгодных приобретений, - сказал руководитель оператора магазинов K-rauta, компании Kesko Senukai Донатас Залобайтис. – Ждем клиентов, занимающихся ремонтом, строительными или садовыми работами. Пополнять запасы на будущее причин нет. Мы также увеличиваем число сотрудников, принимающих заказы по телефону и письменно. Клиенты с пониманием относятся к ограничениям и, если в магазине находится слишком много людей, вежливо дожидаются своей очереди на улице. Старательно пользуются перчатками дезинфицирующими средствами. Мы очень этому благодарны, поскольку хотим защитить здоровье наших сотрудников, работающих на передовой».