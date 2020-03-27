Пт, 27.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Строительный магазин: клиенты с пониманием относятся к новым ограничениям

Строительный магазин: клиенты с пониманием относятся к новым ограничениям

K-rauta

ФОТО: Kristjan Teedema

В интересах здоровья клиентов и сотрудников сеть K-rauta первой ввела ограничения на посещение в зависимости от размеров магазина, призвав принять те же меры и остальные розничные сети Эстонии. Также приняты все прочие меры безопасности, объявленные компанией в начале недели. Клиенты отнеслись к ограничениям с пониманием и при необходимости ждут своей очереди на улице, соблюдая двухметровую дистанцию.

На сегодняшний момент в магазинах K-rauta на кассах и в инфобоксах установлены защитные стекла, клиентам предоставляются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, необходимую для соблюдения дистанцию обозначают соответствующие наклейки на полу, тележки и часто используемые поверхности постоянно чистятся.

Сегодня наклейки для соблюдения дистанции появились на парковках перед входом в магазин. K-rauta по-прежнему просит посещать магазин в одиночку, а утренние часы оставить для посещений группам риска. Для совершения покупок посещать магазин нет необходимости: заказ можно сделать по телефону или электронной почте и заказать доставку курьером домой или для бесконтактной передачи – на склад магазина. 

«По призыву премьер-министра с сегодняшнего дня мы закончили кампанию со скидками на весь товар, чтобы никто не отправлялся в магазин исключительно из-за возможности выгодных приобретений, - сказал руководитель оператора магазинов K-rauta, компании Kesko Senukai Донатас Залобайтис. – Ждем клиентов, занимающихся ремонтом, строительными или садовыми работами. Пополнять запасы на будущее причин нет. Мы также увеличиваем число сотрудников, принимающих заказы по телефону и письменно. Клиенты с пониманием относятся к ограничениям и, если в магазине находится слишком много людей, вежливо дожидаются своей очереди на улице. Старательно пользуются перчатками дезинфицирующими средствами. Мы очень этому благодарны, поскольку хотим защитить здоровье наших сотрудников, работающих на передовой». 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ