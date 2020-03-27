Семейный врач объясняет, для кого коронавирус опаснее всего

Высокое давление и диабет, конечно, очень широко распространенные заболевания, но совершенно непонятно возникает сейчас вопрос: если я свое высокое давление и сахар в крови очень аккуратно лечил, то риск получения тяжелой формы коронавируса у меня меньше, чем если бы болезнь протекала бесконтрольно? На этот вопрос ответа сейчас нет, поскольку статистика составлялась чисто на уровне учета диагноза и точнее этот вопрос, насколько я знаю, не исследовался. В целом же хронические заболевания лучше держать под как можно большим контролем, поскольку любая повседневная логика говорит, что чем лучше состояние было до, тем больше шансов и при заражении выйти сухим из воды.

Одним словом, разная статистика стран и доступность историй болезни очевидны. Например, пришли к выводу, что пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэкстазия, интерциальная болезнь легких) среди заболевших встречаются реже, чем в общей популяции, но это кажется несколько сомнительным. И в Германии была некая информация о том, что все заболевшие до того были совершенно здоровы: вероятнее всего тут речь идет о проблеме с доступностью данных о здоровье, а не о том, что в Италии большая часть умерших были пожилыми людьми со множеством болезней, а в Германии вдруг все совершенно здоровые.

Кроме того, есть ссылки на то, что тяжелому течению коронавируса больше подвержены люди с избытком веса, у которых индекс массы тела превышает отметку в 25. И снова, неизвестно, сам избыток веса усиливает тяжесть течения болезни, или речь идет о том, что у имеющих сопутствующие заболевания чаще всего имеется и лишний вес. В любом случае, в одном исследовании указано, что среди умерших 88 процентов имели лишний вес, а выздороветь смоги только 19 процентов пациентов с высокой массой тела.

Увеличивает ли курение вероятность тяжелого течения болезни? Окончательный приговор еще не готов, но из четырех исследований, которые этот вопрос изучали, только в одном пришли к выводу, что курение оказывает влияние на увеличение риска. По данным всех четырех исследований, чаша весов все же склоняется к тому, что активное курение на ход коронавируса не влияет.

Надежду дает знание того, что и в солидном возрасте и при наличие хронических заболеваний, диагноз COVID-19 еще не значит, что человек умрет. В Китае есть история, когда у пациента с пересаженной почкой и долгое время принимавшего аутоиммунное лечение возникло воспаление легких на фоне коронавируса, и он прекрасно с этим справился.

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