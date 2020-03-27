Семейный врач объясняет, для кого коронавирус опаснее всего

Для каких групп людей и почему коронавирус представляет самую большую опасность, пишет семейный врач Пирет Роспу в блоге «Твой здоровый ребенок».
Пожилые люди
Если заболеть коронавирусом могут представители всех возрастных групп, то тяжелое течение болезни, осложнения и смерть явно больше всего угрожают пожилым людям. Риск увеличивается вместе с возрастом. В Китае больше половины умерших были в возрасте 50+, в Италии самая большая смертность зафиксирована у людей 60+, а медианный возраст умерших – 81 год.
Вероятность смерти от этого заболевания в Китае у 40-летних людей и моложе составлял меньше одного процента, а старше 90 – 50 процентов. Конечно, это можно считать и по-другому – половина 90-летних и старше имеют шанс вылечиться.
Общий процент смертности в Италии составляет 7,2 процента, что значительно выше Китая – 2,3 процента. Причем в возрастной группе 0-69 лет показатели в Китае и Италии совершенно одинаковые, разница начинается именно после 70 лет, и особенно с 80. По этому поводу четкого единого объяснения нет, но пара обстоятельств все же имеются. Во-первых, разница в анализах. И, во-вторых, в какой-то момент всем умершим в Италии обозначали причиной смерти COVID-19, если результат анализ оказывался положительным. Нет оснований считать, что во время пандемии коронавируса люди не умирают по другим причинам, но по неизвестным причинам первым делом брали анализ и в случае положительного результата дальше исследований не проводили: явно такая практика переоценивает смертность от коронавируса.
Пожилые болеют дольше молодых: среднее время до выздоровления, по данным одного китайского исследования, у 20-29-летних составляло 27 дней, в 50-59-летних – 32 дня, а старше 70 лет – 36 дней. В то же время, период с возникновения симптомов до смерти у пожилых был короче: 11 дней у тех, кто старше 70 лет и 20 дней у молодых. Это говорит о том, что тяжелое течение болезни чаще проявляется у пожилых людей.
Сопутствующие болезни
И это широко известно, что тяжелому течению COVID-19 больше подвержены люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. На данный момент неизвестно, сопутствующие болезни просто отражаются на более высоком возрасте тяжелых пациентов, или сами болезни как-то усиливают тяжесть течения коронавируса. В любом случае если процент смертности среди здоровых людей составляет 0,9 процента, то при наличии сопутствующих заболеваний он намного выше:
- у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 10,5 процента;
- у диабетчиков – 7,3 процента;
- у онкологических больных – шесть процентов.
Больше опасность угрожает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая часть исследований показала, что чаще всего сопутствующим заболеванием являлась гипертония (что является крайне распространенным заболеванием), часто представлены атеросклероз, сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. Также замечены болезни сосудов головного мозга, диабет, активный рак в течение последних пяти лет, хроническая почечная недостаточность. Реже встречался ряд болезней, например, хроническая обструктивная болезнь легких, деменция или хроническая болезнь печени. Короткий анализ в Италии показал, что в 99 процентах завершившихся смертью случаях болезни имелось хотя бы одно хроническое заболевание. Среди 50-летних зарегистрировано 17 случаев смерти, причем всего у пяти 40-летних имелось диагностированное серьезное хроническое заболеванием.
Высокое давление и диабет, конечно, очень широко распространенные заболевания, но совершенно непонятно возникает сейчас вопрос: если я свое высокое давление и сахар в крови очень аккуратно лечил, то риск получения тяжелой формы коронавируса у меня меньше, чем если бы болезнь протекала бесконтрольно? На этот вопрос ответа сейчас нет, поскольку статистика составлялась чисто на уровне учета диагноза и точнее этот вопрос, насколько я знаю, не исследовался. В целом же хронические заболевания лучше держать под как можно большим контролем, поскольку любая повседневная логика говорит, что чем лучше состояние было до, тем больше шансов и при заражении выйти сухим из воды.
Одним словом, разная статистика стран и доступность историй болезни очевидны. Например, пришли к выводу, что пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэкстазия, интерциальная болезнь легких) среди заболевших встречаются реже, чем в общей популяции, но это кажется несколько сомнительным. И в Германии была некая информация о том, что все заболевшие до того были совершенно здоровы: вероятнее всего тут речь идет о проблеме с доступностью данных о здоровье, а не о том, что в Италии большая часть умерших были пожилыми людьми со множеством болезней, а в Германии вдруг все совершенно здоровые.
Кроме того, есть ссылки на то, что тяжелому течению коронавируса больше подвержены люди с избытком веса, у которых индекс массы тела превышает отметку в 25. И снова, неизвестно, сам избыток веса усиливает тяжесть течения болезни, или речь идет о том, что у имеющих сопутствующие заболевания чаще всего имеется и лишний вес. В любом случае, в одном исследовании указано, что среди умерших 88 процентов имели лишний вес, а выздороветь смоги только 19 процентов пациентов с высокой массой тела.
Увеличивает ли курение вероятность тяжелого течения болезни? Окончательный приговор еще не готов, но из четырех исследований, которые этот вопрос изучали, только в одном пришли к выводу, что курение оказывает влияние на увеличение риска. По данным всех четырех исследований, чаша весов все же склоняется к тому, что активное курение на ход коронавируса не влияет.
Надежду дает знание того, что и в солидном возрасте и при наличие хронических заболеваний, диагноз COVID-19 еще не значит, что человек умрет. В Китае есть история, когда у пациента с пересаженной почкой и долгое время принимавшего аутоиммунное лечение возникло воспаление легких на фоне коронавируса, и он прекрасно с этим справился.
Мужчины или женщины:
По первоначальным описаниям мужчины очень сильно доминировали среди заболевших: даже до 73 процентов заболевших были мужчинами. Со временем доля мужчин в разных описаниях снижалась и в последних анализах женщин и мужчин среди заболевших стало поровну.
Такая первоначальная разница доли мужчину и женщин относится к особенности организации общества Китая, в котором я не очень хорошо разбираюсь, но, например, мужчины чаще ходят на работу и больше перемещаются вне дома? Или если женщины заболевают, они больше справляются самостоятельно и лечат себя дома, в то время как мужчины чаще обращаются? Мужчины, конечно, в Китае курят больше, чем женщины, хотя теперь есть вопрос, имеет ли это какое-то значение? Глядя на большие цифры заболевших в любом случае не кажется, что вирус как-то больше предпочитает заражать мужчин, биологическая восприимчивость между полами выгляди скорее равномерной.
А может и наоборот. В Китае среди 55 бессимптомных заболевших 33 были женщины, и 22 – мужчины. Возраст колебался в пределах 30-49 лет, причем в интересах ясности нужно сказать, что в течение одного-семи дней у 39 из них все же проявлялась типичная картина болезни.
В то же время, по данным одного из самых крупных на сегодня исследований, где изучили истории 45 000 пациентов, смертность среди мужчин была выше, чем у женщин: 2,8 процента и 1,7 процента. И в Италии есть явное половое различие: женщин среди умерших 30 процентов, все умершие в возрасте до 40 лет были мужчинам, кроме того, средний возраст умерших женщин – 83 года, в то время как у мужчин – 79 лет.
Такому половому различию у меня сейчас никакого объяснения нет, но позже данные будут изучены глубже, и ученые выдвинут какие-то предположения.
Итоги
В группу риска входят пожилые люди: чем выше возраст, тем больше риск получить двустороннее воспаление легких и дыхательную недостаточность. Из сопутствующих заболеваний больший риск несут с собой болезни сердечнососудистой системы, в том числе гипертония, а также диабет, хронические заболевания дыхательных путей, онколечение и лекарства, влияющие на иммунную систему. Заболевают ли и умирают мужчины больше и почему? Это еще нуждается в уточнении.