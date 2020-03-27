Двух мужчин наказали за регулярное насилие над сожительницами

Сегодня 27 марта по ходатайству прокуратуры в Вируской уездном суде был взят под стражу на один месяц 34-летний мужчина. За два дня до этого, 25 марта полиция получила сообщение, что в квартире в Нарве на улице Раху 34-летний мужчина ударил свою 27-летнюю сожительницу. Полицейские незамедлительно приехали и задержали подозреваемого.

Полиция сообщает, что мужчина толкнул сожительницу так, что она ударилась о дверь, затем схватил женщину двумя руками за шею и начал душить. Ранее подозреваемый был наказан в уголовном порядке за применение физического насилия. Не уточняет, в отношении кого он применял насилие.

Вчера суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу на два месяца 33-летнего мужчину. Полиция была вынуждена вмешаться, когда 24 марта получила сообщение, что в квартире на улице Выйду в Кивиыли мужчина бьет свою сожительницу. В отношении подозреваемого в феврале этого года было закрыто уголовное дело по соглашению сторон. Тогда мужчине было поставлено условие не применять физическое и моральное насилие к своей сожительнице.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Наталья Фирсова говорит, что нельзя позволять физическое насилие над собой. «В условиях чрезвычайного положения люди изолированы от общества и вынуждены больше общаться со своим близкими. К сожалению, многие не умеют решать конфликты без рук. Насилию нет оправдания», - считает Фирсова.