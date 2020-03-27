Ситуация усугубляется: коронавирус выявлен у четырех постояльцев дома престарелых

Руководитель западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам сказал в четверг, что пробы берут у жителей и работников дома престарелых, контактировавших с зараженными, и при необходимости будут введены дополнительные меры предосторожности. «Мы на постоянной связи с домом престарелых и занимаемся выяснением контактов», - сказала Юхкам, по словам которой, помещения дома призрения были продезинфицированы и до результатов тестов передвижения жильцов ограничено и внутри дома престарелых. На данный момент там проживает 40 человек.

«По рекомендациям Департамента здоровья, начали сами тестировать своих постояльцев и работников. У одного постояльца были симптомы заболевания и мы попросила протестировать еще двух жильцов, которые с ним контактировали, - сказала руководитель Südamekodu Пирет Пихель. - На данный момент известно, что у двух человек, у которых во время взятия пробы не было явных симптомов, результаты анализов, к сожалению, оказались положительными. Мы поместили дом в изоляцию еще на позапрошлой неделе и пытались сделать все возможное, чтобы защитить постояльцев и работников, используя средства индивидуальной защиты так много, насколько это возможно».

Связавшийся с Saarte Hääl член правления Südamekodu Мартин Кукк добавил, что тесты были сделаны пятерым работников, результаты оказались негативными. Откуда постояльцы могли получить вирус, по словам Кукка, никто не может сказать.

Кукк сказал, что в кризисной ситуации они не брали рабочую силу извне. На данный момент, по его словам, рассматривается вариант, что пока результаты всех проб жильцов и работников неизвестны, будет укомплектованы две смены работников в здании и до прояснения результатов они дом не покинут. Удастся ли это, пока еще невозможно сказать.

На данный момент всех постояльцев попросили не покидать своих комнат, чтобы свести до минимума количество контактов. «В сотрудничестве с Департаментом здоровья, Департаментом социального страхования и волостью Сааремаа делаем все возможное, чтобы ситуация оставалась стабильной», - сказала Пихель.