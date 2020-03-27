Ситуация усугубляется: коронавирус выявлен у четырех постояльцев дома престарелых

По состоянию на утро пятницы, у четверых обитателей дома престарелых Südamekodu на Сааремаа анализ на коронавирус оказался положительным. В четверг утром сообщили о двух, вечером добавился еще один и в пятницу утром еще один. В доме призрения пройдет тотальное тестирование, пишет Saarte Hääl.
Руководитель западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам сказал в четверг, что пробы берут у жителей и работников дома престарелых, контактировавших с зараженными, и при необходимости будут введены дополнительные меры предосторожности. «Мы на постоянной связи с домом престарелых и занимаемся выяснением контактов», - сказала Юхкам, по словам которой, помещения дома призрения были продезинфицированы и до результатов тестов передвижения жильцов ограничено и внутри дома престарелых. На данный момент там проживает 40 человек.
«По рекомендациям Департамента здоровья, начали сами тестировать своих постояльцев и работников. У одного постояльца были симптомы заболевания и мы попросила протестировать еще двух жильцов, которые с ним контактировали, - сказала руководитель Südamekodu Пирет Пихель. - На данный момент известно, что у двух человек, у которых во время взятия пробы не было явных симптомов, результаты анализов, к сожалению, оказались положительными. Мы поместили дом в изоляцию еще на позапрошлой неделе и пытались сделать все возможное, чтобы защитить постояльцев и работников, используя средства индивидуальной защиты так много, насколько это возможно».
Связавшийся с Saarte Hääl член правления Südamekodu Мартин Кукк добавил, что тесты были сделаны пятерым работников, результаты оказались негативными. Откуда постояльцы могли получить вирус, по словам Кукка, никто не может сказать.
Кукк сказал, что в кризисной ситуации они не брали рабочую силу извне. На данный момент, по его словам, рассматривается вариант, что пока результаты всех проб жильцов и работников неизвестны, будет укомплектованы две смены работников в здании и до прояснения результатов они дом не покинут. Удастся ли это, пока еще невозможно сказать.
На данный момент всех постояльцев попросили не покидать своих комнат, чтобы свести до минимума количество контактов. «В сотрудничестве с Департаментом здоровья, Департаментом социального страхования и волостью Сааремаа делаем все возможное, чтобы ситуация оставалась стабильной», - сказала Пихель.
В связи с первым случаем смерти человека и заражениями коронавирусом в домах престарелых, Департамент здоровья обращает внимание, что:
- Строго запрещено посещение домов престарелых, так как это создает опасность для здоровья их жителей.
- Очень важно снизить контакты между людьми, потому что по-другому невозможно остановить распространение заболевания.
- Также в ближайшее время нужно избегать передвижение жителей домов престарелых между домами престарелых, и не принимать новых жителей. В случае пожилых людей, нуждающихся в уходе, для получения необходимых услуг, оказываемых на дому, нужно обращаться в местное самоуправление по месту жительства.
- Департамент здоровья, Министерство социальных дел и Департамент социального страхования разработали для попечительских учреждений инструкции поведения с заразившимися клиентами или работниками. Инструкции разосланы по всем попечительским учреждениям. Департамент социального страхования находится в постоянном контакте с домами престарелых и готов в каждом отдельном случае реагировать на ситуацию.
- В течение последних недель Департамент социального страхования в сотрудничестве с Департаментом здоровья активно занимались информационной и разъяснительной работой для домов престарелых. Обязанность каждого поставщика услуги обеспечить, чтобы все рекомендации и меры действовали по максимуму.