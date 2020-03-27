Все ли сидят дома? Полиция начала масштабную проверку жителей Эстонии и обнаружила нуждающихся в помощи

Полиция проводит проверку соблюдения обязательного 14-дневного режима пребывания дома примерно 6000 жителей, которые прибыли в Эстонию после начавшего действовать с 17 марта временного пограничного контроля.

Так, например, во время одного разговора с 80-летней женщиной выяснилось, что она, будучи здоровой, путешествовала одна, а по возвращении домой купила в магазине все необходимые продукты и лекарства на всю неделю. Поскольку продукты уже заканчивались, женщина согласилась, чтобы ей помогли пополнить запасы еды и лекарств, так что ей не пришлось выходить из дома.

"Большинство нуждающихся в помощи людей – одинокие пожилые люди. Но есть случаи, когда люди сообщают о своих родственниках или знакомых, которым может понадобиться помощь. Мы собираем всю информацию и передаем ее социальным работникам, которые могут предложить уже конкретные решения. Люди благодарны за заботу об их здоровье и благополучии", - рассказала руководитель участковых полицейских группы Нымме и Хааберсти Ляэне-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал.

Есть случаи, когда нуждающиеся в помощи люди живут не одни, но они тщательно соблюдают требования к соблюдению режима нахождения дома, несмотря на разрешение выходить из дома для покупки товаров первой необходимости, так как понимают, что в период распространения вируса безопаснее всего находиться дома.

"Проверка показывает, что большая часть людей с пониманием относится к тому, что необходимо не выходить из дома ради сохранения своего здоровья и здоровья других людей или делать это только при неотложных обстоятельствах, - сообщает Энели Эстаал. - Мы призываем всех обращать внимание на нуждающихся в помощи людей и сообщать о них по номеру экстренной помощи 112, участковому полицейскому или представителям местного самоуправления“.

Контактные данные участковых полицейских можно найти здесь: https://www.politsei.ee/et/piirkondlik-politseitoeoe.