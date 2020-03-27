Все ли сидят дома? Полиция начала масштабную проверку жителей Эстонии и обнаружила нуждающихся в помощи

В течение двух последних суток сотрудники полиции по всей Эстонии проверили по телефону соблюдение жителями режима пребывания по месту жительства, пообщавшись с более 4000 жителями, и выяснили, что 17 из них требуется помощь. Данные этих людей переданы органам местного самоуправления.
Полиция проводит проверку соблюдения обязательного 14-дневного режима пребывания дома примерно 6000 жителей, которые прибыли в Эстонию после начавшего действовать с 17 марта временного пограничного контроля.
Так, например, во время одного разговора с 80-летней женщиной выяснилось, что она, будучи здоровой, путешествовала одна, а по возвращении домой купила в магазине все необходимые продукты и лекарства на всю неделю. Поскольку продукты уже заканчивались, женщина согласилась, чтобы ей помогли пополнить запасы еды и лекарств, так что ей не пришлось выходить из дома.
"Большинство нуждающихся в помощи людей – одинокие пожилые люди. Но есть случаи, когда люди сообщают о своих родственниках или знакомых, которым может понадобиться помощь. Мы собираем всю информацию и передаем ее социальным работникам, которые могут предложить уже конкретные решения. Люди благодарны за заботу об их здоровье и благополучии", - рассказала руководитель участковых полицейских группы Нымме и Хааберсти Ляэне-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал.
Есть случаи, когда нуждающиеся в помощи люди живут не одни, но они тщательно соблюдают требования к соблюдению режима нахождения дома, несмотря на разрешение выходить из дома для покупки товаров первой необходимости, так как понимают, что в период распространения вируса безопаснее всего находиться дома.
"Проверка показывает, что большая часть людей с пониманием относится к тому, что необходимо не выходить из дома ради сохранения своего здоровья и здоровья других людей или делать это только при неотложных обстоятельствах, - сообщает Энели Эстаал. - Мы призываем всех обращать внимание на нуждающихся в помощи людей и сообщать о них по номеру экстренной помощи 112, участковому полицейскому или представителям местного самоуправления“.
Контактные данные участковых полицейских можно найти здесь: https://www.politsei.ee/et/piirkondlik-politseitoeoe.
Люди, которым во время чрезвычайного положения приходится по неотложным обстоятельствам выходить из дома, должны в общественных местах и закрытых помещениях соблюдать как минимум двухметровую дистанцию с другими людьми. В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Ограничение не распространяется на семьи, которые находятся и передвигаются вместе, а также на людей, которые выполняют общественные обязанности.