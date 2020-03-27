Что делать водителям, у которых сейчас заканчивается срок действия медицинской справки?

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что на данный момент полиция не будет наказывать водителей, справка о здоровье которых станет недействительной во время чрезвычайного положения. Но водитель должен учесть, что в случае ДТП в глазах закона будет считаться, что право на управление автомобиля такого водителя приостановлено.