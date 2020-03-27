Что делать водителям, у которых сейчас заканчивается срок действия медицинской справки?

Наличие действительной медицинской справки - обязательный документ для любого водителя в Эстонии. Как же обновить медицинскую справку во время периода чрезвычайного положения, когда плановое лечение и визиты в медучреждения приостановлены?
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что на данный момент полиция не будет наказывать водителей, справка о здоровье которых станет недействительной во время чрезвычайного положения. Но водитель должен учесть, что в случае ДТП в глазах закона будет считаться, что право на управление автомобиля такого водителя приостановлено.
Корпан объяснила, что Министерство социальных дел вместе с Департаментом шоссейных дорог сейчас занимаются поиском решения того, каким образом можно было бы автоматически продлить до окончания чрезвычайного положения ставшие недействительными во время него справки о здоровье водителей.