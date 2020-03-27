Тюрьмы открытого типа не будут выпускать заключенных во время чрезвычайного положения

В отличие от обычной тюрьмы, заключенные в тюрьме открытого типа обычно могут работать вне тюрьмы в течение дня, но по вечерам должны возвращаться в место заключения.

По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, по состоянию на 23 марта в открытых тюрьмах Эстонии было 153 заключенных.

В настоящее время коронавирус у заключенных эстонских тюрем не обнаружен. Пробы были взяты у 8 заключенных, все они были отрицательными. Прием новых заключенных в Эстонии не ограничен, но пенитенциарная служба учитывает возможность того, что они могут заболеть.

В эстонских тюрьмах много заключенных с ослабленной иммунной системой: около 300 носителей ВИЧ, около 700 носителей гепатита С и многие другие, для кого заражение вирусом может оказаться опасным для жизни.

«Поскольку заключенных в критическом состоянии нужно доставлять в отделения интенсивной терапии в гражданских больницах, куда в ближайшем будущем может поступить множество нуждающихся в помощи, важно, чтобы заболеваемость заключенных не усугубляла ситуацию», - сказала Сихтмяэ.

Европейские страны приняли различные меры предосторожности, чтобы ограничить распространение коронавируса в тюрьмах

В Чехии суды откладывают тюремное заключение везде, где это возможно.

В Нидерландах доступ новых заключенных в места содержания под стражей ограничен, в частности, краткосрочными сроками до трех месяцев.

В Норвегии и Швеции учреждения с меньшей степенью безопасности не принимают преступников, осужденных по менее серьезным статьям.

В Латвии суды отложили арест по делам о проступках.

В Италии осужденные, приговоренные к лишению свободы на срок менее 18 месяцев, могут ходатайствовать о назначении отбывания наказания дома или в государственном здравоохранении. Это не распространяется на преступления, связанные с организованной преступностью, терроризмом, похищением людей, международным оборотом наркотиков, насилием в семье или участием в массовых беспорядках.

Финские тюрьмы обратились в министерство юстиции с просьбой рассмотреть возможность отсрочки шестимесячного заключения и долгового заключения.

