Более ста украинцев были эвакуированы из Таллинна спецрейсом

При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines в пятницу, 27 марта, спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
"При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines 27 марта третьим спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины. В целом за последние 10 дней - 383 гражданина смогли вернуться чартерами на Украину. Мы искренне благодарны партнерам из SkyUp за помощь", - написала Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.
Она также сообщила, что чартерным рейсом из Киева в Таллинн в пятницу прибыли граждане Эстонии, Литвы и Финляндии.
"Также заботимся о наших друзьях и партнерах - чартерным рейсом из Киева в Таллинн 27 марта прибыли граждане Эстонии, Литвы и Финляндии", - написала украинский дипломат.