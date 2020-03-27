Пт, 27.03.2020
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Более ста украинцев были эвакуированы из Таллинна спецрейсом

Самолет SkyUpAirlines.

ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP

При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines в пятницу, 27 марта, спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines 27 марта третьим спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины. В целом за последние 10 дней - 383 гражданина смогли вернуться чартерами на Украину. Мы искренне благодарны партнерам из SkyUp за помощь", - написала Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.

Она также сообщила, что чартерным рейсом из Киева в Таллинн в пятницу прибыли граждане Эстонии, Литвы и Финляндии.

"Также заботимся о наших друзьях и партнерах - чартерным рейсом из Киева в Таллинн 27 марта прибыли граждане Эстонии, Литвы и Финляндии", - написала украинский дипломат.

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