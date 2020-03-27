Более ста украинцев были эвакуированы из Таллинна спецрейсом

"При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines 27 марта третьим спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины. В целом за последние 10 дней - 383 гражданина смогли вернуться чартерами на Украину. Мы искренне благодарны партнерам из SkyUp за помощь", - написала Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.