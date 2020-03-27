Пт, 27.03.2020
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Двадцать сотрудников больницы Курессааре больны коронавирусом

Kuressaare haigla juhatuse liikmed Märt Kõlli ja Edward Laane.

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

По состоянию на данный момент у 20 сотрудников Курессаареской больницы тесты на коронавирус дали положительный результат, сообщили в больнице.

20 медработников с вирусом Covid-19 находятся на домашнем лечении, и в больнице с нетерпением ожидают их возвращения, пишет больница на своей странице в Фейсбуке. 

Работник больницы с симптомами заболевания не может выполнять свои обязанности, инфицированный человек остается дома в течение двух недель и возвращается, если в течение последних 48 часов у него не проявлялось никаких симптомов. 

На Сааремаа по состоянию на пятницу подтверждено 51,3 случая Covid-19 на 10000 жителей, отмечает больница, приводя для сравнения данные по Ломбардии (Италия) - 34,6, Хубэю (Китай) - 11,5, а также Таллинну и Харьюмаа - 3,3.

«Это само по себе характеризует уровень заражения на Сааремаа как чрезвычайно высокий», - пишет больница.

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