Эстонии одолжат 750 миллионов евро

Инвестиционный банк Северных стран (Nordic Investment Bank) и Эстония подписали договор о ссуде на 15 лет на сумму 750 млн евро, чтобы помочь профинансировать меры для смягчения последствий пандемии, вызванной коронавирусом, на экономику и общество, пишет Rus.ERR.
Процентная ставка кредита - шестимесячный Euribor + 0,32%. В зависимости от Euribor суммарная процентная ставка может быть негативной, сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суурте.
"Мы активно работаем над созданием достаточного финансового буфера для эстонского государства. В понедельник мы эмитировали краткосрочные облигации в объеме 200 млн евро, теперь получили положительный ответ от NIB", - сказал министр финансов Мартин Хельме.
"Все эти средства планируют использовать для поддержки экономики, предпринимательства и жителей Эстонии, чтобы уменьшить разрушительные последствия кризиса и ускорить восстановление после него", - добавил министр.
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