Эстонии одолжат 750 миллионов евро

Процентная ставка кредита - шестимесячный Euribor + 0,32%. В зависимости от Euribor суммарная процентная ставка может быть негативной, сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суурте.

"Мы активно работаем над созданием достаточного финансового буфера для эстонского государства. В понедельник мы эмитировали краткосрочные облигации в объеме 200 млн евро, теперь получили положительный ответ от NIB", - сказал министр финансов Мартин Хельме.