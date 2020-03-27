В Таллинне задержаны четверо мужчин: они нападали на наркодилеров

В четверг вечером полиции сообщили, что в центре Таллинна в машину затащили мужчину и уехали. Полицейские начали поиск возможных преступников по горячим следам и задержали в ночь на пятницу в Ласнамяэ для проверки четырех мужчин.

«Задержанные рассказали, что их целью было забрать доход у людей, занимающихся продажей наркотических средств, - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. - Мужчины договорись о встрече через социальную сеть и планировали вместо сделки купли-продажи забрать у пострадавшего наркотики и при возможности и другое ценное имущество».

Был ли воплощен их план в жизнь, полиции сегодня неизвестно. Хотя личность возможной жертвы установлена, он не пожелал давать показания против этих мужчин и сообщил полиции, что встречался с друзьями.

На основании собранной на данный момент информации есть основание полагать, что четверо задержанных для проверки мужчин пытались нападать на наркодилеров таким образом и раньше. Если у кого-то есть информация о подобных преступлениях, ее следует передать полиции.

«Когда пострадавшие скрывают такие преступление, возникает "эффект снежного кома", когда преступник чувствует себя безнаказанно и начинает действовать смелее. Это не первый раз, когда вместо удачной сделки наркодилер становится жертвой насилия, - сказал майор полиции Урмет Тамбре. - Хотя борьба с наркотиками в интересах всего общества, такие нападения на наркодилеров к цели не приведут, так как здоровью людей и общественному порядку вред наносят и продажа наркотиков, и насильственные преступления».

По словам майора полиции, полиция реагирует на все случаи, в которых в опасности находятся жизнь, здоровье или имущество людей.

«Хотя сейчас полицейские много времени уделяют заданиям, связанным с ограничениями, обусловленными чрезвычайным положением, злоумышленники не должны рассчитывать на свободу действий, каждое тяжкое преступление будет раскрыто», - заверил Тамбре.