Глава Клиники Тартуского университета освобожден от должности
Совет Клиники Тартуского университета досрочно освободил в пятницу председателя правления медицинского учреждения Прийта Ээлмяэ от занимаемой должности, пишет Rus.ERR.
"Чрезвычайное положение и прекращение плановой работы означает большую реорганизацию и в случае пациентов, которые не больны Covid-19 - как в самой клинике, так и зоне ее ответственности. К сожалению, в ближайшие недели лечение всех пациентов, которые не больны Covid-19, также усложнится, и поддержание минимально необходимого уровня требует масштабной подготовки во всех клиниках и службах, которая должна вестись по плану и скоординированно", - сказал председатель совета Клиники Тартуского университета Урмас Клаас.
Поскольку Ээлмяэ, по оценке совета, не уделял достаточно внимания выполнению этих задач, его дальнейшая работа в качестве руководителя кризисного положения была признана невозможной.
Исполняющим обязанности председателя правления Клиники Тартуского университета назначен член правления клиники Марек Сеэр, который параллельно возглавляет региональный медицинский штаб в Южной Эстонии.