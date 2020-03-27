Глава Клиники Тартуского университета освобожден от должности

"Чрезвычайное положение и прекращение плановой работы означает большую реорганизацию и в случае пациентов, которые не больны Covid-19 - как в самой клинике, так и зоне ее ответственности. К сожалению, в ближайшие недели лечение всех пациентов, которые не больны Covid-19, также усложнится, и поддержание минимально необходимого уровня требует масштабной подготовки во всех клиниках и службах, которая должна вестись по плану и скоординированно", - сказал председатель совета Клиники Тартуского университета Урмас Клаас.