Covid-19 выявлено у трех стоматологов в Риге

Эти медики работали в двух находящихся в Риге клиниках.

Была проведена работа по поиску людей, с которыми эти медики могли контактировать. Все пациенты, посетившие заболевших стоматологов в конкретные дни, были выявлены, с каждым из них SPKC связался индивидуально. Они все находятся на домашнем карантине под присмотром семейных врачей.

Как сообщалось, за последние сутки заболевание Covid-19 было выявлено еще у 36 людей в Латвии, таким образом число заболевших в стране выросло до 280 человек.

По состоянию на утро 27 марта, в Эстонии было диагностировано 575 случаев заражения коронавирусом, из них 37 новых.