Пт, 27.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Covid-19 выявлено у трех стоматологов в Риге
Вот почему необходимо было закрыть зубные клиники

Иллюстративное фото

ФОТО: STAFF / REUTERS

На прошлой неделе заболевание Covid-19 было констатировано у трех латвийских стоматологов, сообщил директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на пресс-конференции в пятницу.

Эти медики работали в двух находящихся в Риге клиниках.

Была проведена работа по поиску людей, с которыми эти медики могли контактировать. Все пациенты, посетившие заболевших стоматологов в конкретные дни, были выявлены, с каждым из них SPKC связался индивидуально. Они все находятся на домашнем карантине под присмотром семейных врачей.

Как сообщалось, за последние сутки заболевание Covid-19 было выявлено еще у 36 людей в Латвии, таким образом число заболевших в стране выросло до 280 человек.

По состоянию на утро 27 марта, в Эстонии было диагностировано 575 случаев заражения коронавирусом, из них 37 новых. 

Вчера в Эстонии Департамент здоровья приостановил плановое лечение и вне государственных медучреждений для предотвращения распространения COVID-19. Частные медицинские учреждения и зубные клиники продолжат предоставлять только экстренную помощь. Плановое лечение приостанавливают, чтобы предотвратить распространение коронавируса и сохранить средства защиты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ