Covid-19 выявлено у трех стоматологов в Риге
На прошлой неделе заболевание Covid-19 было констатировано у трех латвийских стоматологов, сообщил директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на пресс-конференции в пятницу.
Эти медики работали в двух находящихся в Риге клиниках.
Была проведена работа по поиску людей, с которыми эти медики могли контактировать. Все пациенты, посетившие заболевших стоматологов в конкретные дни, были выявлены, с каждым из них SPKC связался индивидуально. Они все находятся на домашнем карантине под присмотром семейных врачей.
Как сообщалось, за последние сутки заболевание Covid-19 было выявлено еще у 36 людей в Латвии, таким образом число заболевших в стране выросло до 280 человек.
По состоянию на утро 27 марта, в Эстонии было диагностировано 575 случаев заражения коронавирусом, из них 37 новых.
Вчера в Эстонии Департамент здоровья приостановил плановое лечение и вне государственных медучреждений для предотвращения распространения COVID-19. Частные медицинские учреждения и зубные клиники продолжат предоставлять только экстренную помощь. Плановое лечение приостанавливают, чтобы предотвратить распространение коронавируса и сохранить средства защиты.