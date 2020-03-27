Жители Эстонии стали прилагать больше усилий в борьбе с распространением коронавируса

По мнению 50 процентов опрошенных, они стали прилагать больше усилий, чем в первую неделю чрезвычайного положения. Семь процентов населения остаются в полной изоляции, 59 процентов остаются дома и выходят только в исключительных случаях, 31 процент все еще много бывает вне дома, но старается избегать людных мест.

Мотивация для изоляции или преимущественного пребывания дома заключается главным образом в желании предупредить распространение коронавируса (70 процентов). Треть людей, которые все еще много бывают вне дома, делают это из-за работы или других обязанностей. Только четыре процента людей не видят веских причин быть дома.

Тынис Стамберг из Turu-uuringute AS отметил серьезность растущего сознания жителей Эстонии как позитивную тенденцию. По сравнению с прошлой неделей доля людей, которые считают ситуацию очень серьезной, значительно выросла. По-прежнему сохраняется высокий уровень доверия к шагам, предпринимаемым государством для предотвращения распространения вируса.

Доля жителей Эстонии, считающих вызванную COVID-19 ситуацию серьезной или очень серьезной, выросла за неделю до 91 процента, особенно доля тех, кто считает ситуацию очень серьезной (51 процент). Ида-Вирумаа показывает чувство опасности чуть ниже (83%), хотя и здесь рост показателя также значительный. Мужчины и молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет менее серьезно относятся к ситуации. Особенно серьезной считают ситуацию жители Ляэнемаа, Сааремаа и Вырумаа.

Поддержка чрезвычайных мер по-прежнему очень высока: 35 процентов жителей Эстонии считают текущие меры целесообразными, а 58 процентов за ужесточение мер.

Выросла также оценка собственной информированности: 96 процентов считают себя хорошо или достаточно хорошо информированными, чуть выше среди эстонцев (97 процентов) и чуть ниже среди людей других национальностей (92 процента). По сравнению с эстонцами доля русскоязычных людей, которые считают себя хорошо осведомленными, меньше (60 и 46 процентов соответственно).

49 процентов жителей Эстонии считают, что СМИ уделяют слишком много внимания проблеме коронавируса. Прежде всег7о такого мнения придерживается русскоязычное население (65 процентов) и жители Ида-Вирумаа (62 процента) первыми высказали такое мнение.

По оценке респондентов, ситуация с коронавирусом привела к снижению доходов их или их семьи на 55 процентов. Сильнее почувствовали это жителей Эстонии других национальностей (63 процента).

72 процента жителей Эстонии не считают необходимым их собственное тестирование, 18 хотели бы этого в любом случае, 98 процентов населения не ходатайствовали о тестировании.