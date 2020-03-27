Проводить заседания на свободной от заседаний неделе или нет? Мнения депутатов разделились

По словам Коробейника, для парламента скорейшее разрешение кризисной ситуации – это приоритет, и фракция центристов готова собраться на заседание уже в ближайший понедельник.

«Верю, что сегодня, в условиях чрезвычайного положения, парламент готов собраться и в срочном порядке принять дополнительный госбюджет, поскольку на кону благополучие и здоровье людей», - сказал Коробейник. Он добавил, что заявления Хельме и Пыллуааса – это их личная точка зрения.

По словам Коробейника, парламентские комиссии могут продолжать работу независимо от того, собирается ли парламент на заседаний или нет. «По нашим данным, правительство представит свой антикризисный пакет только в среду. В таком случае у комиссий было бы четыре календарных дня, включая выходные, чтобы обсудить законопроект. И уже в понедельник законопроект был бы рассмотрен в парламенте. Если правительство передаст законопроект уже в ближайший понедельник, то мы сможем действовать быстрее и на свободной от заседаний неделе провести два дополнительных заседания», - пояснил Коробейник.

«Парламентская фракция центристов, разумеется, готова делать свою работу в любое время. И, надеюсь, это также касается Хенна Пыллуааса и министра финансов», - добавил он.

Финансовая комиссия тоже готова

Председатель Финансовой комисии Рийгикогу Айвар Кокк («Отечество») сказал, что комиссия соберется уже в понедельник, чтобы обсудить пакет кризисных мер правительства.

«В интересах эстонских предпринимателей и людей, чтобы экономический пакет для смягчения последствий кризиса мог как можно скорее быть одобрен Рийгикогу. Цель — помочь предпринимателя пережить падение экономики, - сказал Кокк. - На предыдущем заседании комиссии мы договорились, что законопроект будет передан Рийгикогу 1 апреля. Поэтому мы планируем заседания Финансовой комиссии на понедельник и вторник, чтобы обсудить кризисные меры».