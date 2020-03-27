Фото ⟩ Четырехлетняя Мила из-за коронавируса может видеть отца только через стекло

Оказалось, на фото Мила Снеддон из шотландского Фолкерка. Сейчас она проходит интенсивную химиотерапию. В ноябре прошлого года у нее была диагностирована лейкемия, пишет Daily Mail.

Вместе с малышкой осталась мама, пока отец заботится о другой дочери. Родители Милы решили, что лучший способ обезопасить сейчас ребенка — это разделиться и жить порознь, поскольку из-за рака иммунитет девочки совсем ослаб. Мама девочки Линда напоминает о важности социальной дистанции сейчас.

Отец Милы упорно продолжает приходить к окнам дома и общаться с девочкой через окно и по интернету.

«Это самое сложное, потому что чем дольше другие люди выходят на улицу, тем дольше мы должны оставаться в изоляции, Мила так скучает по папе и сестре», - говорит Линда.

Родители обеспокоены тем, что девочке постоянно нужно переливание крови, а число доноров уменьшается. К тому же, есть страх, что кто-то из врачей может быть заражен. Линда надеется, что вдохновит людей следовать карантинным мерам и соблюдать все правила, потому что только так можно защитить таких уязвимых к болезням людей, как ее дочь Мила.