Семейный врач: сейчас разумнее использовать в магазинах одноразовые пакеты

«Многоразовый пакет, конечно, будет более грязным, если вы не собираетесь стирать его каждый раз, приходя домой», - сказала доктор Коорт. Она отметила, что если, к примеру, пакет ставят на кухонную поверхность, что после ее необходимо помыть. «Сумка соприкасается в магазине со многими поверхностями, поэтому можно предположить, что она загрязнена», - уверенно говорит врач.

Говоря о различных упаковках, Коорт рассказала, что на бумажных и картонных поверхностях вирус находится в течение 24 часов. К примеру, если речь идет о картонной коробке хлопьев, то ее лучше оставить в сетке на сутки в прихожей.

В случае пластиковых пакетов, вирус может жить на такой поверхности до трех суток. «К примеру, макет сока можно помыть с горячей водой и мылом, как принесете его из магазина.