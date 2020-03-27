Пт, 27.03.2020
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Семейный врач: сейчас разумнее использовать в магазинах одноразовые пакеты

Ирис Коорт

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Семейный врач Ирис Коорт сказала в студии «Ringvaate», что сейчас лучше использовать одноразовые пакеты, вместо многоразовых.

«Многоразовый пакет, конечно, будет более грязным, если вы не собираетесь стирать его каждый раз, приходя домой», - сказала доктор Коорт. Она отметила, что если, к примеру, пакет ставят на кухонную поверхность, что после ее необходимо помыть. «Сумка соприкасается в магазине со многими поверхностями, поэтому можно предположить, что она загрязнена», - уверенно говорит врач.

Говоря о различных упаковках, Коорт рассказала, что на бумажных и картонных поверхностях вирус находится в течение 24 часов. К примеру, если речь идет о картонной коробке хлопьев, то ее лучше оставить в сетке на сутки в прихожей.

В случае пластиковых пакетов, вирус может жить на такой поверхности до трех суток. «К примеру, макет сока можно помыть с горячей водой и мылом, как принесете его из магазина.

Семейный врач отметила, что овощи и фрукты, продающие в открытом виде, нужно мыть под водой с мыло в течение 20 секунд.

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