Сб, 28.03.2020
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На Сааремаа коронавирус выявлен у еще 22 постояльцев дома призрения

Koroonaviirus. Kaitseülikond. Pildil Regionaalhaigla kiirabibrigaadi juht Angela Aasanurm valmistumas minema koroonaviiruse testi võtma.

ФОТО: Tairo Lutter

Вчера пробы на коронавирус были взяты у 38 проживающих и работающих в доме призрения Südamekodu людей. Ранее у четырех обитателей дома призрения был выявлен коронавирус. 

Сегодняшние анализы проб показали, что заразились еще 22 обитателя дома призрения, а также трое сотрудников.

Департамент здоровья свяжется со всеми, кто в последнее время контактировал с этими людьми. В ближайшее время будут взяты пробы у людей и в других домах призрения.

В Департаменте здоровья сказали, что поскольку учреждение Südamekodu - очаг распространения, то он на изоляции. Все больные COVID-19 отделены от здоровых. 

"Медики скорой помощи проверяют состояние здоровья людей и при необходимости госпитализируют их. Состояние здоровья проживающих в доме призрения людей некритическое", - отметил руководитель западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам.

Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, завтра в Курессаре встретятся представители Департамента здоровья, Министерства социальных дел, кризисного штаба Сааремаа, больницы Курессааре и дома призрения Südamekodu.

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