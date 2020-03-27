На Сааремаа коронавирус выявлен у еще 22 постояльцев дома призрения

Вчера пробы на коронавирус были взяты у 38 проживающих и работающих в доме призрения Südamekodu людей. Ранее у четырех обитателей дома призрения был выявлен коронавирус.
Сегодняшние анализы проб показали, что заразились еще 22 обитателя дома призрения, а также трое сотрудников.
Департамент здоровья свяжется со всеми, кто в последнее время контактировал с этими людьми. В ближайшее время будут взяты пробы у людей и в других домах призрения.
В Департаменте здоровья сказали, что поскольку учреждение Südamekodu - очаг распространения, то он на изоляции. Все больные COVID-19 отделены от здоровых.
"Медики скорой помощи проверяют состояние здоровья людей и при необходимости госпитализируют их. Состояние здоровья проживающих в доме призрения людей некритическое", - отметил руководитель западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам.
Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, завтра в Курессаре встретятся представители Департамента здоровья, Министерства социальных дел, кризисного штаба Сааремаа, больницы Курессааре и дома призрения Südamekodu.