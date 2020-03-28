Вот это везение! Житель Эстонии в один миг разбогател на 660 000 евро

В ходе вчерашнего розыгрыша лотереи Eurojackpot в игре 5+1 удача улыбнулась одному из жителей Эстонии. Сумма выигрыша составила 659 116,20 евро, билет был куплен через интернет.
В игре 5+1 всего победило четверо игроков — помимо жителя Эстонии, почти 660 000 евро выиграли игроки из Финляндии, Норвегии и Германии.
Также у наших южных соседей вчера был удачный день — один из пяти победителей игры 5+0 гражданин Латвии, сумма выигрыша на этом уровне составила 155 000 евро.
Главный приз на этот раз никому не достался и на следующей недели предполагаемый джекпот уже вырос до 90 миллионов евро.