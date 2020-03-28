Вот это везение! Житель Эстонии в один миг разбогател на 660 000 евро

В игре 5+1 всего победило четверо игроков — помимо жителя Эстонии, почти 660 000 евро выиграли игроки из Финляндии, Норвегии и Германии.

Также у наших южных соседей вчера был удачный день — один из пяти победителей игры 5+0 гражданин Латвии, сумма выигрыша на этом уровне составила 155 000 евро.