Сб, 28.03.2020
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  • Вот это везение! Житель Эстонии в один миг разбогател на 660 000 евро

Вот это везение! Житель Эстонии в один миг разбогател на 660 000 евро

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ФОТО: Elmo Riig

В ходе вчерашнего розыгрыша лотереи Eurojackpot в игре 5+1 удача улыбнулась одному из жителей Эстонии. Сумма выигрыша составила 659 116,20 евро, билет был куплен через интернет.

В игре 5+1 всего победило четверо игроков — помимо жителя Эстонии, почти 660 000 евро выиграли игроки из Финляндии, Норвегии и Германии.

Также у наших южных соседей вчера был удачный день — один из пяти победителей игры 5+0 гражданин Латвии, сумма выигрыша на этом уровне составила 155 000 евро.

Главный приз на этот раз никому не достался и на следующей недели предполагаемый джекпот уже вырос до 90 миллионов евро.

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