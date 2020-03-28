Covid-19 в Италии бьет рекорды: более 900 смертей за сутки

За предыдущие сутки в Италии от коронавируса скончались 712 человек, пишет Rus.TVNET.

При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Реальное число погибших может быть больше в несколько раз.

Учитывая, что в общей сложности в Италии диагноз Covid-19 был подтвержден почти у 75 тысяч пациентов, реальное число инфицированных в стране, если расчеты верны, опережает даже общемировой показатель и, возможно, приближается к одному миллиону.

Всего в Италии зафиксировано 86 498 случаев заражения, что на 5909 больше, чем днем ранее.

Рекордным по количеству смертей четверг стал и в Испании. Как сообщает AFP, там Covid-19 унес 769 жизней. Всего же от коронавируса там погибли уже 4934 человека.

Судя по всему, растет количество смертей среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности в домах престарелых.