Covid-19 в Италии бьет рекорды: более 900 смертей за сутки

За последние сутки число умерших от Covid-19 в Италии выросло на 919. Это цифра стала рекордной для страны, сильнее всего пострадавшей в результате эпидемии. Всего в стране от коронавируса умерло 9134 человек.
За предыдущие сутки в Италии от коронавируса скончались 712 человек, пишет Rus.TVNET.
При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Реальное число погибших может быть больше в несколько раз.
Учитывая, что в общей сложности в Италии диагноз Covid-19 был подтвержден почти у 75 тысяч пациентов, реальное число инфицированных в стране, если расчеты верны, опережает даже общемировой показатель и, возможно, приближается к одному миллиону.
Всего в Италии зафиксировано 86 498 случаев заражения, что на 5909 больше, чем днем ранее.
Рекордным по количеству смертей четверг стал и в Испании. Как сообщает AFP, там Covid-19 унес 769 жизней. Всего же от коронавируса там погибли уже 4934 человека.
Судя по всему, растет количество смертей среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности в домах престарелых.
Испания - вторая по количеству заразившихся европейская страна после Италии. В четверг чрезвычайное положение в Испании продлили до 12 апреля - в стране закрыта большая часть магазинов, заведений и компаний.