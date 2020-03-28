Его не принимает ни одна страна: проблему с застрявшим на границе туристом все еще пытаются решить

По словам инспектора полиции Юго-Восточной Финляндии Юрки Хяннинена, финские власти продолжают решать проблему с возвращением туриста. Он не является гражданином России, но хочет вернуться туда к своей семье.

Хяннинен подтверждает, что мужчину не подозревают в противозаконных действиях. В отношении него не применяется никаких санкций.

"Здесь нет ничего подозрительного. Он просто не может пока выехать к себе домой. Как только это станет возможным, он уедет. В настоящее время у него имеется кров над головой".

Инспектор Хяннинен не сообщает, где на данный момент находится турист и кто отвечает за его бытовые нужды.

Напоминаем, что возвращающийся в Россию турист в среду 18 марта вынужден был остаться на финской стороне, поскольку ограничения на перемещение вступили в силу в Финляндии и России в разное время. Россия ввела ограничение в ночь на 18 марта, а Финляндии – в ночь на 19 марта.