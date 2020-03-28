В Ласнамяэ начнется строительство пешеходной дорожки: будут введены временные ограничения движения

«В ходе работ будет построена асфальтовая дорожка для пешеходов длиной 125 метров и шириной три метра. Также будет построена, отделенная от проезжей части Нарвского шоссе разделительной полосой, диагональная парковка на девять мест. Для людей, живущих рядом с Певческим полем, это небольшой, но очень значимый объект. Новая дорожка позволит безопасно добираться до автобусной остановки, стоянки и расположенной поблизости заправки», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

За последние годы Управа района Ласнамяэ сделала место более безопасным, поэтому строительство тротуара является логическим продолжением благоустройства данного участка. В ходе работ будет построена ливневая канализация и расчищена прилегающая территория. Вдоль дороги высадят высокие зеленые насаждения, установят современное уличное LED –освещение и на парковке решена проблема с отводом дождевой и талой воды.

Во время проведения строительных работ на отрезке Нарвского шоссе будут действовать временные ограничения дорожного движения. Всех водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать знаки дорожного движения и скоростной режим.