Коронавирус в Финляндии: более тысячи заболевших, 37 человек в реанимации, семеро скончались

В Финляндии на утро пятницы подтверждено 1025 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
В большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме, передает Yle.
Госпитализировано 108 человек, из них 32 человека находятся в реанимации.
В Финляндии семь человек умерли от коронавируса, двое - за последние сутки.
Ранее сообщалось, что медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS распорядился перепрофилировать Хирургическую больницу в Хельсинки для помощи больным коронавирусной инфекцией. В спецклинике будут организованы места для лечения инфицированных как в обычных, так и в реанимационных отделениях.