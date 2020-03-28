Коронавирус в Финляндии: более тысячи заболевших, 37 человек в реанимации, семеро скончались

Госпитализировано 108 человек, из них 32 человека находятся в реанимации.

В Финляндии семь человек умерли от коронавируса, двое - за последние сутки.

Ранее сообщалось, что медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS распорядился перепрофилировать Хирургическую больницу в Хельсинки для помощи больным коронавирусной инфекцией. В спецклинике будут организованы места для лечения инфицированных как в обычных, так и в реанимационных отделениях.