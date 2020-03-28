Сб, 28.03.2020
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Коронавирус в Финляндии: более тысячи заболевших, 37 человек в реанимации, семеро скончались

Медик. Фото иллюстративное.

ФОТО: IFEMA/COMMUNITY OF MADRID/via REUTERS

В Финляндии на утро пятницы подтверждено 1025 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

В большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме, передает Yle.

Госпитализировано 108 человек, из них 32 человека находятся в реанимации.

В Финляндии семь человек умерли от коронавируса, двое - за последние сутки.

Ранее сообщалось, что медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS распорядился перепрофилировать Хирургическую больницу в Хельсинки для помощи больным коронавирусной инфекцией. В спецклинике будут организованы места для лечения инфицированных как в обычных, так и в реанимационных отделениях.

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