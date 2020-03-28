Как распознать коронавирус? Ответы на самые распространенные вопросы жителей Эстонии

Вспышка коронавируса и объявленное в стране чрезвычайное положение вызывают много вопросов. Вот ответы на наиболее распространенные из них, которые требуют наибольшего внимания, передает Postimees.
Как себя вести, если человек подозревает, что он заражен?
Если человек подозревает, что заражен COVID-19, ему следует позвонить своему семейному врачу. Если врач недоступен, вы можете позвонить по справочному телефону семейных врачей 1220.
В случае подозрения на заболевания, вы должны следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Если у вас наблюдаются симптомы (в основном кашель, лихорадка), следует обратиться к семейному врачу или позвонить по справочному телефону семейных врачей 1220. Также можно попробовать пройти в интернете Koroonatest.ee, при помощи которого люди, ответив на простые вопросы, получат рекомендации о том, как им было бы разумно вести себя с их проблемами.
При тяжелом состоянии следует вызвать скорую помощь. При этом медицинский работник должен быть проинформирован о том, что вы путешествовали на территории с наибольшим распространением COVID-19 или соприкасались с заражённым COVID-19.
Как распространяется вирус?
Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, как правило, при непосредственном контакте с человеком с подозрением на вирус, у которого имеются характерные симптомы, в первую очередь кашель.
Также вирус может распространяться через поверхности. Например, если из-за кашля больного человека содержащие вирус капли попадут на поверхность и здоровый человек соберет их рукой, а потом дотронется до своего лица.
Один больной может заразить 2-4 человека. Для сравнения: в случае гриппа это число составляет примерно 1,3, а в случае кори — 12-18.
Как долго вирус сохраняется в окружающей среде?
Вирус может жить на поверхностях до 72 часов. Однако количество вирусов за это время значительно снижается. Распространитель вируса все-таки человек, поскольку вирус может размножаться только при наличии Вирус все еще передается людьми, потому что вирус может размножаться только в клетках человека.
Кому болезнь угрожает больше всего?
Заболевание, вызванное коронавирусом, может особенно тяжело протекать у людей старше 60-ти лет или страдающих хроническими заболеваниями. Их организм в результате ослабления функций иммунной системы может оказаться слабее и при заражении болезнь может протекать тяжелее.
К хроническим заболеваниям относятся, например, диабет, сердечная недостаточность, повышенное давление, опухоли, астма и другие хронические легочные заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунная недостаочность.
Коронавирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, преимущественно при близком контакте с заболевшим. Учитывая ослабленность иммунитета обозначенной группы риска, а также способ распространения вируса, следует по мере возможности избегать контактов с представителями группы риска.
Не рекомендуется оставлять детей с бабушками и дедушками, даже если у детей нет симптомов заболевания, потому что если они окажутся больны, бабушки и дедушки окажутся в большой опасности.
Есть ли лекарство или вакцина?
Специфического лечения от вируса нет, но клинические исследования идут. Зараженные вирусом проходят симптоматическое лечение и серьезно заболевшие люди также получают необходимое поддерживающее лечение.
Вакцины еще нет, но ее разработкой занимаются и потенциальные кандидаты на ее изобретение уже известны.
Как избежать заражения коронавирусом?
- Мойте руки. Руки нужно мыть теплой проточной водой с мылом, при необходимости используйте спиртосодержащие дезинфицирующие средства для рук.
- Избегайте контактов. Избегайте близких контактов (расстояние не менее 2 метров) с людьми, которые кашляют или чихают. Если вы находитесь слишком близко к человеку с симптомами, вы можете заболеть сами.
- Не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Когда вы дотрагиваетесь до глаз, носа или рта грязными руками, есть вероятность, что вирус передастся и вам.
- Соблюдайте гигиену дыхательных путей - Если вы чихаете или кашляете, закройте рот и нос одноразовой салфеткой. Немедленно бросьте салфетку в мусорное ведро и протрите свои руки. Если у вас нет салфетки, используйте рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Прикрытие рта и носа предотвращает распространение микробов и вирусов. Если вы чихаете о голую руку, микробы и вирусы могут передаться через вас к другим людям и попасть на объекты, к которым вы прикасаетесь.
- Избегайте объятий.
- Не употребляйте сырое или не до конца приготовленное мясо или необработанное молоко. Также не ешьте немытые фрукты и овощи.
- Если чувствуете себя заболевшим или вы вовсе заболели, оставайтесь дома. Передача вируса на работе, в магазине, автобусе приведет к появлению новых случаев заражения.
Что делать, если заболел?
Зараженные коронавирусом люди должны оставаться дома до полного выздоровления. Большинство людей (в том числе и дети) переносят болезнь с легкими симптомами.
В случае проблем со здоровьем проконсультируйтесь со своим семейным врачом или позвоните по инфотелефону семейных врачей 1220 (из-за границы +372 634 6630).
Как лечиться в домашних условиях?
Кашель и температуру можно смягчить с помощью безрецептурных препаратов. Если симптомы исчезли, вы чувствуете себя здоровым, и инфекционный период (14 дней) прошел, ваш семейный врач разрешит закрыть больничный.
Что я должен предпринять, если мое состояние ухудшилось?
Свяжитесь по телефону с семейным врачом или позвоните по консультационному телефону семейных врачей 1220, объясните ситуацию и следуйте полученным инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызовите скорую помощь, которая отвезет вас в больницу.
Должна ли моя семья оставаться дома?
Члены вашей семьи также считаются инфицированными и могут открыть листок нетрудоспособности. Особенно внимательно должны следить за собой пожилые члены семьи (старше 60 лет) и люди, страдающие серьезными заболеваниями, которые должны проинформировать своего семейного врача о своих контактах и состоянии. Они должны следить за своим здоровьем более внимательно и при ухудшении самочувствия связаться с семейным врачом или позвонить по консультационному телефону семейных врачей 1220.
Члены семьи без симптомов заболевания могут покидать дом только в рабочих целях (только работники так называемой первой линии), для похода в ближайший к дому магазин и для выхода во двор дома. С собой должны быть удостоверяющие личность документы и следует придерживаться правила 2+2 (то есть в общественном месте рядом не должно находится более двух человек, а дистанция с другими людьми должны быть два метра).
Должен ли я информировать о своей ситуации знакомых, с которыми я общался в последнее время?
Позвоните или напишите знакомым, коллегам или родственникам, с которыми вы последнее время контактировали. Обязательно проинформируйте людей, с которыми у вас был тесный контакт, поскольку они также считаются инфицированными и должны оставаться дома.
Что я могу сделать, чтобы не заразить других?
Находитесь дома до полного выздоровления. При чихании и кашле обязательно прикрывайте рот и нос. По возможности используйте для этого носовой платок или при его отсутствии – рукав. Дома регулярно чистите поверхности, с которыми непосредственно контактируете.
По возможности найдите себе помощника, им может быть близкий, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя, соблюдая строгие требования гигиены. За больным должен ухаживать только один человек, который не входит в группу риска.
Как я могу получить продукты питания и другие необходимые средства?
Больному человеку запрещено ходить в магазин или аптеку. Друзьям, знакомым и соседям здесь отводится большая роль, поскольку именно их можно попросить принести продукты и лекарства. Продукты питания, товары первой необходимости и готовую пищу можно заказать домой. При этом оплата производится банковским перечислением, а курьера нужно попросить оставить пакет за дверью.
Если нет другой возможности, то следует обратиться в местное самоуправление, которое организует доставку необходимых товаров нуждающемуся.
Когда можно прекратить домашний карантин?
Решение о прекращении домашнего карантина принимает семейный врач. При принятии решения семейный врач учитывает исчезновение симптомов, ваше самочувствие и прошел ли инфекционно опасный период. На данный момент известно, что человек инфекционно опасен в течение 14 дней с момента возникновения симптомов.