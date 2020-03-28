Как распознать коронавирус? Ответы на самые распространенные вопросы жителей Эстонии

Как себя вести, если человек подозревает, что он заражен?

Если человек подозревает, что заражен COVID-19, ему следует позвонить своему семейному врачу. Если врач недоступен, вы можете позвонить по справочному телефону семейных врачей 1220.

В случае подозрения на заболевания, вы должны следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Если у вас наблюдаются симптомы (в основном кашель, лихорадка), следует обратиться к семейному врачу или позвонить по справочному телефону семейных врачей 1220. Также можно попробовать пройти в интернете Koroonatest.ee, при помощи которого люди, ответив на простые вопросы, получат рекомендации о том, как им было бы разумно вести себя с их проблемами.

При тяжелом состоянии следует вызвать скорую помощь. При этом медицинский работник должен быть проинформирован о том, что вы путешествовали на территории с наибольшим распространением COVID-19 или соприкасались с заражённым COVID-19.

Как распространяется вирус?

Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, как правило, при непосредственном контакте с человеком с подозрением на вирус, у которого имеются характерные симптомы, в первую очередь кашель.

Также вирус может распространяться через поверхности. Например, если из-за кашля больного человека содержащие вирус капли попадут на поверхность и здоровый человек соберет их рукой, а потом дотронется до своего лица.

Один больной может заразить 2-4 человека. Для сравнения: в случае гриппа это число составляет примерно 1,3, а в случае кори — 12-18.

Как долго вирус сохраняется в окружающей среде?

Вирус может жить на поверхностях до 72 часов. Однако количество вирусов за это время значительно снижается. Распространитель вируса все-таки человек, поскольку вирус может размножаться только при наличии Вирус все еще передается людьми, потому что вирус может размножаться только в клетках человека.

Кому болезнь угрожает больше всего?

Заболевание, вызванное коронавирусом, может особенно тяжело протекать у людей старше 60-ти лет или страдающих хроническими заболеваниями. Их организм в результате ослабления функций иммунной системы может оказаться слабее и при заражении болезнь может протекать тяжелее.

К хроническим заболеваниям относятся, например, диабет, сердечная недостаточность, повышенное давление, опухоли, астма и другие хронические легочные заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунная недостаочность.

Коронавирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, преимущественно при близком контакте с заболевшим. Учитывая ослабленность иммунитета обозначенной группы риска, а также способ распространения вируса, следует по мере возможности избегать контактов с представителями группы риска.

Не рекомендуется оставлять детей с бабушками и дедушками, даже если у детей нет симптомов заболевания, потому что если они окажутся больны, бабушки и дедушки окажутся в большой опасности.

Есть ли лекарство или вакцина?