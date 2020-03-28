Сб, 28.03.2020
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  • Лучший эстонский баскетбольный клуб может не пережить пандемию коронавируса

Лучший эстонский баскетбольный клуб может не пережить пандемию коронавируса

Kalev/Cramo и “Локомотив-Кубань”

ФОТО: Raul Mee

БК "Калев/Крамо", представляющий Эстонию в Единой Лиге ВТБ из-за досрочного завершения сезона, вызванного пандемией коронавируса, расторг контракты со всеми игроками, передает ERR.

По словам президента клуба, Тоомаса Линнамяэ, существует реальная возможность, что "Калев/Крамо" может прекратить существование. Линнамяэ отметил, что бюджет клуба, составляющий около миллиона евро недополучил около 30% доходов, в числе которых доходы от продажи билетов и спонсорские отчисления. "Со всеми игроками мы контракты расторгли, даже с теми, кто должен был остаться и на следующий год. Кроме того, клуб это не только игроки - мы имеем обязательства и перед транспортными фирмами, гостиницами. Сейчас же мы не дополучили около трети доходов. Это очень болезненный момент для нас. Кроме того, никто не знает сейчас как спорт будут поддерживать в будущем, какие лиги будут проводиться и с какими командами" - сказал Линнамяэ.

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