Зараженный вирусом самый дорогой игрок Италии признал течение болезни тяжелым

Футболист туринского "Ювентуса" Пауло Дибала, заразившийся коронавирусом, рассказал о тяжелом течении болезни.
Дибала заявил, что симптомы проявлялись очень сильно. «Я дышал с трудом, не мог ничего делать уже спустя пять минут. Мышцы болели», — уточнил футболист, описывая свое состояние. Он добавил, что сейчас чувствует себя лучше.
Аргентинец является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии портала Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забив 13 мячей.