Зараженный вирусом самый дорогой игрок Италии признал течение болезни тяжелым

Дибала заявил, что симптомы проявлялись очень сильно. «Я дышал с трудом, не мог ничего делать уже спустя пять минут. Мышцы болели», — уточнил футболист, описывая свое состояние. Он добавил, что сейчас чувствует себя лучше.