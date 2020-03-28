Сб, 28.03.2020
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  • Зараженный вирусом самый дорогой игрок Италии признал течение болезни тяжелым

Зараженный вирусом самый дорогой игрок Италии признал течение болезни тяжелым

Пауло Дибала

ФОТО: MARCO BERTORELLO / AFP

Футболист туринского "Ювентуса" Пауло Дибала, заразившийся коронавирусом, рассказал о тяжелом течении болезни.

Дибала заявил, что симптомы проявлялись очень сильно. «Я дышал с трудом, не мог ничего делать уже спустя пять минут. Мышцы болели», — уточнил футболист, описывая свое состояние. Он добавил, что сейчас чувствует себя лучше.

Аргентинец является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии портала Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забив 13 мячей.

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