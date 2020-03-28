Отстраненных за допинг спортсменов решили допустить к Олимпиаде в 2021 году

Банька подчеркнул, что такие спортсмены смогут принять участие в Играх в Токио, даже если бы они не имели возможности выступить на Олимпиаде летом 2020 года. «Дисквалификации привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет», — уточнил президент WADA.