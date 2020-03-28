Отстраненных за допинг спортсменов решили допустить к Олимпиаде в 2021 году

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что отстраненные за употребление допинга спортсмены, чья дисквалификация завершится к Олимпийским играм в 2021 году, будут допущены до соревнований.
Банька подчеркнул, что такие спортсмены смогут принять участие в Играх в Токио, даже если бы они не имели возможности выступить на Олимпиаде летом 2020 года. «Дисквалификации привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет», — уточнил президент WADA.
Он добавил, что понимает обеспокоенность не уличенных в употреблении запрещенных препаратов атлетов. «Мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения. Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов», — заключил Банька.
Решение о переносе Олимпийских игр 2020 года из-за пандемии коронавируса руководство Международного олимпийского комитета приняло 24 марта. Игры были отложены до 2021 года по инициативе правительства Японии.