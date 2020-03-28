Ла Лига рассматривает 3 варианта возобновления сезона

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Позже из-за распространения коронавируса его возобновление отложили на неопределенный срок. Клубы столкнулись с перспективой потери 30% ожидаемых доходов.

По информации источника руководство лиги рассматривает три варианта для продолжения сезона.

При самом благоприятном развитии событий чемпионат возобновится в середине мая и будет завершен в июле. Клубы готовы к тому, что придется играть трижды за неделю. Также они согласны с возможным проведением матчей без зрителей.

Второй сценарий – продолжение сезона летом и его завершение в августе-сентябре.