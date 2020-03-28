Урмас Рейнсалу: в чрезвычайно ситуации могут быть ограничены гарантированные Европейской конвенцией права человека

Эстония неожиданно присоединилась к европейским странам, которые сообщили Совету Европы, что они применили статью 15 Конвенции по правам человека, которая предоставляет возможность частично ограничить свободу вероисповедания, свободу слова или другие свободы.

«Мы отметили, что у государства может возникнуть необходимость принять меры, ограничивающие права, гарантированные Конвенцией», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, добавив, что Эстония направила уведомление генеральному секретарю Совета Европы 20 марта.

На вопрос, могут ли возникнуть в связи с эпидемией коронавируса еще больше проблем с правами человека, Рейнсалу ответил, что предпосылкой для осуществления других прав человека является право на жизнь. «И государства должны защитить право людей на жизнь, поэтому должны быть приняты соответствующие меры», - сказал он.

Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7.

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения действия таких мер и возобновлении осуществления положений Конвенции в полном объеме.