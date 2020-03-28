Видео и блог ⟩ Назван самый критический очаг инфекции в Эстонии

В пресс-конференции приняли участие глава Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, вице-канцлера Министерства экономики по вопросам внутреннего рынка Кристи Тальвинг и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва.

Представительница Департамента здоровья сообщила, что самый критический очаг инфекции находится на Сааремаа, где диагностировано почти столько же случаев коронавируса, сколько и в Харьюмаа, поэтому на Сааремаа отправлены дополнительные медицинские работники. Подробнее о ситуации в стране читайте в блоге.