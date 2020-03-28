Сб, 28.03.2020
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Видео и блог ⟩ Назван самый критический очаг инфекции в Эстонии

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

В субботу, 28 марта, в 12 часов состоялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог.

В пресс-конференции приняли участие глава Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, вице-канцлера Министерства экономики по вопросам внутреннего рынка Кристи Тальвинг и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва. 

Представительница Департамента здоровья сообщила, что самый критический очаг инфекции находится на Сааремаа, где диагностировано почти столько же случаев коронавируса, сколько и в Харьюмаа, поэтому на Сааремаа отправлены дополнительные медицинские работники. Подробнее о ситуации в стране читайте в блоге. 

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