Все принятые в Эстонии ограничения прав человека можно будет оспорить в суде

О новых ограничениях Эстония будет информировать Совет Европы незамедлительно, а также продолжит соблюдать международные права человека, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека.

12 марта Эстонская Республика ввела до 1 мая чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в мире и распространении вируса внутри страны. В связи с чрезвычайным положением в страну ограничен въезд, выезд, изменен порядок образования, закрыты культурные и развлекательные учреждения, наложены ограничения на общение, в том числе с людьми находящимися в больницах или местах лишения свободы.

Введенные меры представляют собой ситуацию, которая соответствует экстренной ситуации, обозначенной в 15-й статье Конвенции «Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях». Эстония в своем уведомлении отмечает, что она приняла меры, которые ограничивают гарантированные Конвенцией права. Из-за масштабов экстренной ситуации в Эстонии были введены меры, которые не должны отвечать практике Европейского суда по правам человека в

обычном режиме, их нужно оценивать в контексте чрезвычайного положения. Данное уведомление не означает, что Эстония прекращает гарантировать предусмотренные Конвенцией права.

Из практики Европейского суда по правам человека исходит, что государство должно в должной мере и быстро уведомлять Генсекретаря Совета Европы, чтобы сделанные исключения применялись в последующих судебных делах.

Соответствие принятых в Эстонии ограничений с Европейской конвенцией по правам человека будет рассматривать Европейский суд по правам человека, после проведения внутригосударственных правовых производств.

Чтобы государство могло принимать важные и жизненно важные меры в интересах здоровья народа, оно должно иметь возможность предположить, что в будущем соответствующие меры будут оцениваться, исходят из факта, что они были приняты в режиме экстренной ситуации.

Поскольку суды Эстонии будут решать споры исходя из того, что действовало чрезвычайное положение, то соответственно, Европейский суд по правам человека, если спор дойдет до него, может исходить из того же основания.

Уведомление Совета Европы не меняет соответствующих государственных обязательств Эстонии и не дает основания или права вмешиваться в права человека непропорционально или без законных на то оснований. Также у человека есть право обратиться для защиты своих прав в эстонские суды, в чьей компетенции — оценить принятые меры в первую очередь, до Европейского суда по правам человека.