Трамп — автомобильному гиганту: немедленно откройте свой закрытый по глупости завод и начните делать аппараты ИВЛ

"Как и всегда с "этими" General Motors, такое впечатление, что никогда ничего не получается. Они сказали, что "очень быстро" предоставят нам 40 тысяч таких необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь же они говорят, что их будет только шесть тысяч и в конце апреля, и они хотят, чтобы мы очень много за это заплатили", - сказал он.