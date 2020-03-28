Трамп — автомобильному гиганту: немедленно откройте свой закрытый по глупости завод и начните делать аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп призвал General Motors немедленно открыть закрытый завод компании и начать выпускать аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для пациентов с коронавирусом, находящимся в критическом состоянии.
Об этом он написал в пятницу, 27 марта, в своем Twitter.
"General Motors должны немедленно открыть свой закрытый по глупости завод Лордстауне в Огайо или любой другой завод и начать срочно производить аппараты искусственной вентиляции легких!" - заявил Трамп.
General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020
Трамп раскритиковал корпорацию за проволочки с поставками, сокращение количества аппаратов и рост их стоимости.
"Как и всегда с "этими" General Motors, такое впечатление, что никогда ничего не получается. Они сказали, что "очень быстро" предоставят нам 40 тысяч таких необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь же они говорят, что их будет только шесть тысяч и в конце апреля, и они хотят, чтобы мы очень много за это заплатили", - сказал он.
Президент напомнил о возможности задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), который позволяет президенту расширить производство определенной продукции с целью укрепления национальной безопасности.
Ford тоже досталось
Трамп обратился также и к компании Ford, призвав и ее начать производить аппараты ИВЛ.
"Ford, быстро делайте аппараты искусственной вентиляции легких!" - написал американский лидер.