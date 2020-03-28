Сб, 28.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу

В торговом центре охранник реанимировал пожилого мужчину

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В пятницу около 11 часов утра в пярнуском торговом центре Kaubamajakas охранник G4S увидел лежащего на полу без сознания пожилого мужчину.

Охранник подошел к нему и стал вызывать скорую, однако поспешившая на помощь женщина взяла звонок в 112 на себя. Пострадавший не дышал, и охранник приступил к реанимации. Через несколько минут приехала скорая, и медики продолжили проводить реанимацию.

Примерно через десять минут мужчина подал признаки жизни, скорая помощь увезла его в больницу.

По словам охранника, он испытывал тревогу, поскольку до сих пор сталкивался с подобным только на курсах оказания первой помощи, а в реальной жизни в таких ситуациях не бывал. Однако он прекрасно помнил все, что проходил на курсах, и действовал оперативно.

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