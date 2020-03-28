В торговом центре охранник реанимировал пожилого мужчину

Охранник подошел к нему и стал вызывать скорую, однако поспешившая на помощь женщина взяла звонок в 112 на себя. Пострадавший не дышал, и охранник приступил к реанимации. Через несколько минут приехала скорая, и медики продолжили проводить реанимацию.

Примерно через десять минут мужчина подал признаки жизни, скорая помощь увезла его в больницу.