Вирус ударил по стартапу: в Таллинне производитель роботов-курьеров сокращает большую часть работников

Точное количество сокращенных предприятие не называет. По состоянию на конец прошлого года, в Starship работали 186 человек. Руководитель предприятия Лекс Байер сказал, что коронавирус оказал негативное влияние на предприятия по всему миру, в том числе и на Starship. «Как и многие другие предприятия, мы должны в нынешней ситуации принимать очень трудные решения», - сказал он.

Байер уточнил, что поскольку многие партнеры Starship в университетских городках вынуждены временно приостановить свою деятельность, пришлось сделать некоторые изменения в предложениях своих услуг. «Хотя по-прежнему делаем все от себя зависящее, чтобы предлагать находящимся в университетских городках студентам свои услуги, мы считаем необходимым приложить дополнительные усилия для предоставления услуг доставки и в местных районах», - говорит он.

По словам Байера, в нынешней ситуации местное сообщество нуждается в услугах Starship как никогда раньше. «Делаем все возможное, чтобы наши партнеры и клиенты могли бы как сегодня, так и в будущем получать нужную услуга в правильное время и в нужном месте. Мы планируем использовать имеющиеся ресурсы, чтобы сосредоточиться на доставке продуктов, аналогично нашему недавнему расширению в Милтон-Кинсе, Великобритании, где мы теперь предлагаем бесплатную доставку сотрудникам NHS (государственная здравоохранительная служба)», - сказал он.