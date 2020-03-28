Президент Бразилии не верит, что в Сан-Паулу от коронавируса умерли 68 человек, и выступает против карантинных мер

СМИ уточняют, что именно в штате Сан-Паулу зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19 в Бразилии и более всего летальных исходов - 1223 и 68, соответственно. По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зафиксировали 3477 случаев COVID-19. Скончались 93 человека с коронавирусом, выздоровели шесть.

"Нам нужно посмотреть, что там происходит, нельзя, чтобы это были манипуляции цифрами для обслуживания политических интересов", - заявил Болсонару в интервью. По его мнению, смертность по официальным данным в штате "слишком высока".

Одновременно с тем Болсонару признал, что избежать гибели людей невозможно. "Мне жаль, некоторые люди умрут, они умрут, такова жизнь. Вы не можете остановить работу автомобильного заведения из-за смертей от ДТП", - отметил он.

СМИ напоминают, что губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа, поддерживавший Болсонару в 2018 году, считается многими потенциальным противником Болсонару на грядущих президентских выборах 2022 года. В свою очередь Дориа уже обвинил президента в распространении дезинформации по поводу ситуации с коронавирусом.

Президент Бразилии: "Это всего лишь грипп"

Ранее большинство из 26 бразильских губернаторов заявили о намерении придерживаться жестких мер в противодействии COVID-19, несмотря на позицию президента. Болсонару называл преступниками губернаторов штатов и мэров городов, блокировавших свои территории из-за распространения коронавируса. По мнению президента, карантинные меры приведут страну к экономическому коллапсу.

Президент Бразилии в своем обращении к нации во вторник, 24 марта, призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мерами.

Болсонару в который раз назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры. "В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?" - возмутился президент.