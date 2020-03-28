Департамент: лучше перенести турпоездку, а не требовать возврата средств

При отмене турпоездки в случае чрезвычайного положения у человека есть право на возмещение за несостоявшуюся поездку, но Департамент защиты прав потребителей и Союз туристических фирм рекомендуют перенести поездку на другую дату или получить взамен подарочную карту, пишет Rus.ERR.
Многие люди, которые приобрели туристические поездки этой весной, оказались в ситуации, когда поездка отменяется, и им приходится менять свои планы. Закон дает им возможность потребовать от туристической фирмы возврата сделанной предоплаты, но Союз туристических фирм на этой неделе призвал не делать этого.
В обращении Союза говорится, чтобы те, кто не смог отправиться в путешествие из-за коронавируса, не отменял поездку полностью, а отложил ее, чтобы помочь туристическим компаниям справиться с трудной ситуацией.
Генеральный секретарь Союза Марианн Лугус подчеркнула, что возврат предоплаты гарантирован банками и страховыми компаниями и что у туроператора всегда должна быть сумма, покрывающая всю сумму предоплат.