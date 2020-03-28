Департамент: лучше перенести турпоездку, а не требовать возврата средств

Многие люди, которые приобрели туристические поездки этой весной, оказались в ситуации, когда поездка отменяется, и им приходится менять свои планы. Закон дает им возможность потребовать от туристической фирмы возврата сделанной предоплаты, но Союз туристических фирм на этой неделе призвал не делать этого.

В обращении Союза говорится, чтобы те, кто не смог отправиться в путешествие из-за коронавируса, не отменял поездку полностью, а отложил ее, чтобы помочь туристическим компаниям справиться с трудной ситуацией.