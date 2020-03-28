Мир готовится к глобальному мору: худший сценарий - 40 миллионов погибших только в 2020 году

В условиях, когда пандемия уже бесконтрольно распространяется по странам Европы и по США, правительства многих стран требуют от своих ученых предоставить хотя бы приблизительные модели развития дальнейших событий. И все предоставляемые данные говорят об одном и том же - почти все правительства стран мира прямо сейчас, вот в этот самый момент, упускают последнюю возможность предотвратить гибель десятков миллионов человек.

Согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона, если не предпринимать превентивные меры, в самом худшем случае коронавирусом только в 2020 году могут заразиться 7 миллиардов человек, а погибнуть - 40 миллионов человек. (То есть от вируса за год умрет больше, чем погибло солдат за все время Второй мировой войны). Но несмотря на грядущий мор среди населения, до сих пор в большинстве стран не предпринимают никаких строгих мер против распространения инфекции (к примеру, вводят вместо карантина каникулы).

Как показало исследование, если сократить социальные контакты пожилых людей на 60%, а остального населения на 40%, то количество жертв коронавируса можно сократить в два раза. Но даже в этом случае системы здравоохранения во всех странах все равно будут перегружены.

Только жесткие карантинные меры могут снизить количество погибших. Если внедрить везде примерно одинаковые правила, то можно удержать число смертей на уровне 0,2 случая на 100 тысяч населения в неделю. Тогда число жертв коронавируса составит "всего" 1,3 миллиона человек. Но если тянуть с введением карантинов, дождавшись показателя 1,6 смерти на 100 тысяч населения в неделю, то пандемия унесет почти 10 миллионов жизней.

Прогноз ФРГ: самый позитивный сценарий - 1 млн зараженных, самый худший - 1 млн умрут

В рабочем документе МВД Германии, подготовленном по поручению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, сообщается, как нынешнее положение дел в стране с распространением коронавируса может повлиять на внутреннюю безопасность.

По информации журнала Der Spiegel, газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, в конфиденциальном документе под названием "Как взять под контроль COVID-19" эксперты рекомендуют поставить вирусу преграду по примеру Южной Кореи, то есть в массовом порядке проводить тесты и последовательно изолировать инфицированных людей.

От прежней методики по принципу "Проводим тесты, чтобы подтвердить ситуацию" следует отказаться в пользу принципа "Проводим тесты, чтобы предвидеть ситуацию".

Исследователи смоделировали сценарий, по которому с 6 апреля проводятся по 50 тысяч тестов в день, с 13 апреля - по 100 тысяч, и в конце апреля - по 200 тысяч.

При самом позитивном сценарии ученые предполагают, что заражены в Германии будут около 1 миллиона человек, скончаются порядка 12 тысяч. Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться два месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретет только небольшая часть населения.