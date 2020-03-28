«Оставайтесь дома!»: президент Кальюлайд записала видеообращение к жителям Эстонии

«Благодарим вас, дорогие герои! Всех врачей, всех медсестер, вообще всех работников больниц! Санитаров, уборщиков, раздающих питание, - сказала Кальюлайд. - Благодарим вас, наших учителей, которые помогают нашим детям все же учиться в школе. Благодарим всех вас — в Тянассильма, Силламяэ и других местах, кто производит для нас средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции и помогает нам быть защищенными в этом кризисе. Я благодарю всех полицейских и сотрудников МуПо Таллинна, изо дня в день ведущих разъяснительные беседы с людьми, которые до сих пор не понимают, что нужно оставаться дома».

«Я благодарю всех вас, кто каждый день отправляется на работу, чтобы мы не голодали во время этого кризиса — производителей и обработчиков продуктов питания. Я благодарю всех вас, каждый день рискующих тем, чтобы все же отправиться на работу и поддержать функционирование нашего общества, потому что вы должны, - подчеркнула Кальюлайд. - Я благодарю вас. И я благодарю всех, кто пересиливает желание в хорошую погоду выйти на улицу и встретиться с друзьями. Я благодарю всех пожилых людей, которые остаются дома и просят друзей, близких и добровольцев принести им домой еду и аптечные покупки».

«Я благодарю всех социальных работников, которые привозят еду на дом людям, которые в любом случае не могут сами выйти из дома. Благодарю всех кризисных руководителей, которые также обратились к добровольцам, чтобы наши пожилые были защищены, чтобы им не приходилось каждый день ходить в магазин или аптеку, - перечислила Кальюлайд. - В конце концов, я благодарю всех, кто понимает: мы, все остальные, кто не находится на передовой линии — наша задача сейчас быть сильным и разумным тылом. Сейчас это означает, что мы не выходим на улицу. Когда мы выходим на улицу, мы выбираем немноголюдные места и время. Мы не встречаемся более чем с одним человеком одновременно. Мы остаемся на расстоянии нескольких метров даже от этого человека».

«Это сложно, но это лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы по-настоящему поблагодарить всех, кто сейчас работает на передовой линии. Потому что наша задача — сделать так, чтобы те, кто должен, знали: если они заболеют, в больнице будут врачи, у которых будут для них время и средства, чтобы спасти их жизни, - пояснила Кальюлайд. - Дорогой народ, давайте оставаться дома! Это лучшая благодарность — самая лучшая благодарность, которую мы можем продемонстрировать находящимся на передовой линии».