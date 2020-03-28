Графики ⟩ Департамент здоровья "потерял" пятерых больных коронавирусом

Преcc-cекретарь Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что они не знают, куда делись пять диагностированных случаев, и предложил отправить вопрос в письменном виде. Postimees опубликует объяснение департамента, как только оно прибудет.

С позавчерашнего дня департамент начал публиковать результаты тестов на основе данных Инфосистемы здравоохранения (TIS). Ранее Департамент здоровья не мог делать такие запросы о информационной системе здравоохранения, необходимость использования ТIS была вызвана развитием возможностей тестирования в нескольких лабораториях и привлечением частного партнера.

В настоящее время в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в госпитализации 48 пациентов, 10 из которых находятся отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Из заболевших к настоящему времени 20 человек выздоровело и один скончался.



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287/5000 График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.