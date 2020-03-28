Фирмы недвижимости: государство могло бы поддержать арендаторов в беде

Руководитель союза Герт Йостов в обращении к правительству сказал, что в зависимости от характера сектора, сектор недвижимости может пострадать в долгосрочной перспективе, в том числе в посткризисный период.

«Это сектор, который действует с задержкой по сравнению с другими экономическими циклами. Проблемы начнут влиять в обычной ситуации через полгода или год, в сравнении с другими секторами, которые страдают в первую очередь. Сейчас же в режиме чрезвычайного положения влияние кризиса проявится через месяц-два», - сказал Йостов.

Поэтому, по словам Йостова, сектор недвижимости пока массово не отреагировал и не признал себя кризисным сектором, хотя это вот-вот случится.

Йостов добавил, что сектор недвижимости оценивает не только свои проблемы, но и проблемы арендаторов, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие.

«Увеличивающийся эффект снежного кома: если арендатор не может платить аренду из-за непредвиденного сокращения доходов, то и у арендодателя нет средств, чтобы оплачивать свои долговые обязательства перед банками, работниками или другими кредиторами», - объяснил Йостов. Поэтому, по словам Йостова, было бы разумно, если бы государство предоставило бы хотя бы частичную помощь в покрытии расходов на аренду, поскольку помимо расходов на выплату зарплат, арендная плата и платы по коммунальным счетам являются основными затратами для предпринимателя.