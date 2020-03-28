Галерея ⟩ Одного из самых влиятельных людей Ярвамаа проводили в последний путь

В церемонии прощания приняли участие члены семьи Арво Сарапуу и несколько близких друзей, всего более 30 человек, пишет Järva Teataja.

Вдова Арво Сарапуу, Керсти Сарапуу, сказала вчера, что после введения дополнительных ограничений на публичные собрания в стране было решено провести проводы в последний путь и похоронную службу только в кругу семьи и с учетом соответствующих нынешним временам мер предосторожности.

«Многие из друзей Арво являются его сверстниками и из-за риска заражения вирусом входят в группу риска. Во всеобщих интересах - оставаться дома независимо от того, насколько сильно кто-то хочет поддержать нас в это печальное время. Сейчас риск для здоровья слишком велик», - сказала Керсти Сарапуу.

Прах Сарапуу бдет захоронен сегодня в Таллинне на кладбище Метсакальмисту.

Поминальное мероприятие, по ее словам, состоится 26 августа, в день когда Арво Сарапуу должно было бы исполниться 67 лет. "Надеемся, что к этому времени вирус отступит и ограничения будут сняты, и все, кому дорона память об Арво, смогут принять участие", - добавила она.