Читать всем ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

640 или 645 зараженных?

На сегодняшний день Департамент здоровья подтвердил в Эстонии 640 случаев заражения коронавирусом — вчерашний день принес 70 новых случаев. Но в количестве зараженных Эстонии была замечена одна странность, которая говорит о том, что Департамент здоровья "потерял" пятерых больных коронавирусом.

Сегодня на пресс-конференции Департамента здоровья также был назван критический очаг инфекции в Эстонии, где ситуация усугубляется.

Права человека в режиме чрезвычайной ситуации

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что решение коронакризиса может потребовать от государства принятия мер, которые ограничивают права, гарантированные Конвенцией по правам человека.

Но все принятые в Эстонии ограничения прав человека можно будет оспорить в суде.

Нарушители и бдительные граждане

О важности оставаться дома в видеообращении к жителям Эстонии сегодня напомнила президент Керсти Кальюлайд.

К сожалению, стало известно об очередном случаи, когда зараженный коронавирусом человек наплевал на все ограничения и отправился кутить с друзьями. Теперь он сам и один человек, с которым он контактировал в эти дни, находятся в больнице.

Но осознанность среди местных жителей все-таки растет: если в середине марта, после введения в Эстонии чрезвычайного положения, тропы на болоте Виру были заполнены людьми, сейчас они опустели.

Также сегодня Департамент полиции и погранохраны отметил, что люди стали активно сообщать в полицию о нарушителях ограничений, что, безусловно, позволит сберечь человеческие жизни.

Сокращения продолжаются

Лучший эстонский баскетбольный клуб из-за досрочного завершения сезона, вызванного пандемией коронавируса, расторг контракты со всеми игроками.

Увы, но вирус ударил и по стартапу: в Таллинне производитель роботов-курьеров сокращает большую часть работников.

В Эстонском союзе фирм недвижимости считают, что коронакризис дойдет до их сектора через месяц или два. Государство призывают поддержать арендаторов в беде.

Развитие событий в других странах

Во Франции от Covid-19 умерла 16-летняя девушка. У нее не было патологий и хронических заболеваний.

Covid-19 в Италии вовсе бьет рекорды: более 900 смертей за сутки. При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции.

США, ФРГ, Британия, Россия готовятся к мору, подсчитывая, сколько погибнет от коронавируса: худший сценарий - 40 млн в 2020 году.