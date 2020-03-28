Молодые люди, ученики и студенты обратились к правительству: остановите строительство завода сланцевого масла!

Уважаемое Правительство Республики!

На заседании 26 марта вы предоставили министру финансов Мартину Хельме мандат на увеличение капитала Eesti Energia, внеся денежный вклад в размере 125 млн евро на строительство нового завода Enefit280. В условиях чрезвычайного положения, когда государство вынуждено брать крупные займы, никакие рискованные инвестиции, наносящие ущерб окружающей среде, недопустимы. Также неуместно принимать такое важное решение о будущем в ситуации, когда пресса фокусируется на кризисе, вызванном коронавирусом, нет публичных дебатов и существует запрет на митинги и демонстрации.

Мы не согласны с тем, что в ситуации, когда мир постепенно прекращает производство энергии на основе ископаемого топлива, эстонское государство будет стимулировать производство ископаемого топлива и выбросы парниковых газов. Атмосфера и климат Земли - это одно целое, что делает очень лицемерным производство топлива, которое нельзя использовать в нашей стране, но которое предназначено для экспорта в другие страны. Выбросы парниковых газов также влияют на климат Эстонии. Хотя использование сланцевого масла загрязняет окружающую среду менее, чем выработка электроэнергии из сланца, это решение не будет способствовать достижению климатической нейтральности к 2050 году или осуществлению Парижского климатического соглашения, которое Эстония подписала.

Хотя строительство и эксплуатация завода создаст новые прибыльные рабочие места в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это не является устойчивым решением. Согласно исследованию SEI, заказанному правительством, инвестиции в сектор сланцевой нефти привлекли бы значительную региональную рабочую силу в одну отрасль, и регион, зависящий от одной конкретной отрасли, может быть не в состоянии адаптироваться к реализации требуемых рисков (например, производство масла). Поэтому, учитывая необходимость долгосрочной стабильности региона, оправданно отказаться от запланированных инвестиций. Вместо этого необходимо найти решение для переподготовки тех, кто в настоящее время работает в секторе добычи сланца.

Государственный план добычи сланца на 2016-2030 годы, подготовленный Министерством окружающей среды, объясняет, что прибыльность и конкурентоспособность производства сланцевого масла зависят от экологических стандартов ЕС и мировых цен на нефть. Поскольку мировая цена на сырую нефть находится на самом низком уровне за последние 18 лет, и цена за единицу квот на выбросы CO2 будет расти, новые технико-экономические обоснования абсолютно необходимы для целесообразности инвестиций.

Для молодежных организации, важно, чтобы правительство также учитывало интересы и мнения молодых людей, поскольку их способность участвовать в принятии политических решений остается ограниченной. Важно, чтобы вклад в изменение климата и необоснованные экономические решения не стали бременем для нынешнего и будущих поколений, для их социального успеха и общего блага.

Мы настоятельно призываем правительство Эстонской Республики приостановить инвестиции в строительство маслозавода и начать общественные дебаты о необходимости этого завода после кризиса. На данном этапе более важно обеспечить, чтобы люди и предприятия имели финансовую возможность справиться с ситуацией. В свете климатического кризиса вместо энергии, основанной на ископаемом топливе, единственным выходом является развитие возобновляемой энергии и производство энергии без CO2.

Подписали

Общество студентов биологических наук (Bioteaduste Üliõpilaste Selts)

Общество студентов факультета защиты окружающей среды Университета естественных наук (Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts)

Студенческое представительство Университета естественных наук (Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus)

Молодежное объединение Партии реформ (Eesti Reformierakonna Noortekogu)

Союз студенческих представительств (Eesti Üliõpilaskondade Liit)

EGEA- Tartu

Fridays For Future Eesti

Молодежное объединение Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Noortekogu)

Общество

Общество экологически сознательных студентов (Keskkonnateadlike Tudengite Selts)

Молодежное объединение Ляэне-Вирумаа (Lääne-Virumaa Noortekogu)

Молодая Эстонии 200 (Noor Eesti 200)

Молодые Зеленые (Noored Rohelised)

Молодые социал-демократы (Noored Sotsiaaldemokraadid)

Молодежное объединение города Пярну (Pärnu Linna Noortekogu)

Молодежное объединение Пярнумаа (Pärnumaa Noortekogu)

Молодежное объединение Силламяэ (Sillamäe Noortenõukogu)

Молодежное объединение Тартумаа (Tartumaa Noortekogu)

Студенческое представительство Тартуского университета (Tartu Ülikooli üliõpilasesindus)

Кружок по защите природы студентов Тарту (Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering)