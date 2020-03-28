Россия полностью закрывает границы из-за пандемии коронавируса

"В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона РФ "О Государственной границе РФ" и статьей 31 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - говорится в тексте распоряжения правительства.