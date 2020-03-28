Галерея ⟩ Любимые таллиннцами места для прогулок опустели несмотря на весеннюю погоду

Хотя еще в прошлые выходные на болотах и на пляжах было людно как во время Певческого праздника, за неделю ситуация изменилась настолько, что сегодняшняя прекрасная погода больше не привлекает толпы. Смотрите фотографии в нашей галерее!
На снимках, сделанных на пляжах в Пирита, Пяэскюла и на Штромке, видно, что люди начали соблюдать установленные правительством требования: не собираться больше двух и соблюдать дистанцию в два метра.
Хотя суббота принесла столице почти 10-градусное тепло и красивое весеннее солнце, живописные места Таллинна были совершенно пусты, особенно по сравнению с прошлой неделей. Фотографии, сделанные в полдень, показывают, что люди держатся на расстоянии, и только семьи или пары движутся вместе.