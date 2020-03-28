В Петербурге задержали фигуранта первого в истории дела об угрозе массового заражения коронавирусом

Образцова задержали около пяти вечера 28 марта в квартире на улице Покрышева. Сначала он не хотел открывать дверь, но передумал.

Задержание подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, а также Следственном комитете Ленинградской области.

Образцов - фигурант первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Из обсерватора он сбежал накануне, 27 марта, выбравшись из запертого номера через окно и спустившись с четвертого этажа.

Уголовное дело возбудили по статье 236 УК «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает реальное наказание за массовое заражение населения или смерть хотя бы одного человека.

Образцова, вероятно, вернут в обсерватор «Заря» в Репино, а мерой пресечения следователь СК изберет ему подписку о невыезде.