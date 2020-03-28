Люди с передовой кризиса

ФОТО: Мадис Вельтман

Учитель детского сада Аннет Лаанеметс, стаж работы – четыре года

«Детей в детский сад ходит очень мало, примерно один ребенок в день, благодаря этому я могу углубиться в магистерское обучение. Дома смогла подготовиться к развивающему собеседованию и прошла учебную программу учителей детских садов. В каждом кризисе можно найти что-то полезное».

В Детском саду «Ряннаку» сейчас открыта всего одна группа из шести. Детсад выразил готовность в случае необходимости работать по схеме 24/7. Забота о здоровье коллектива детского сада, родственников и самой себя и сохранение позитивного отношения – это настоящий вызов.

ФОТО: Мадис Вельтман

Мясник Карл Матиас Рент, стаж работы – шесть лет

«В магазин стали ходить меньше, больше заказывают через интернет. Из-за кризиса добавилось рабочих обязанностей. Мойте руки и держите дистанцию!»

Estonian Meat House каждый день проверяет состояние здоровья своих работников, советует во вне рабочее время сидеть дома и приезжать на работу на личном транспорте, снижая риск заражения. По желанию продукция доставляется клиентам с курьером.

ФОТО: Мадис Вельтман

Почтальон Марика Тоомсоо, стаж работы – 26 лет

«Рекламы стало намного меньше. Будьте позитивными, вежливыми и дружелюбными друг к другу».

Количество посылок, отправляемых через почтовые автоматы Omniva, увеличилось наполовину, объемы почты остаются стабильными. Сейчас самым большим вопросом является, как обеспечить удобную и доступную услугу так, чтобы клиенты и работники были хорошо защищены.

ФОТО: Мадис Вельтман

Семейный врач Лемби Пыльдер, стаж работы – 23 года

«Организация труда изменилась: в первой половине дня принимаю тех, у кого нет вирусов, а во второй половине – пациентов с вирусными заболеваниями. Я благодарю пациентов, которые относятся к происходящему разумно. Избегайте походов в гости, в магазины ходите по необходимости и быстро».

Количество телефонных звонков в Центр семейной медицины Кивимяэ утроилось, количество электронных писем удвоилось, а у врачей теперь два приема в день. Принимать пациентов с температурой и без нее – это вызов. А еще нужно уберечь здоровым персонал.

ФОТО: Мадис Вельтман

Учитель Кайре Кукк, стаж работы – 20 лет

«Место работы изменилось кардинально, обучаю из дома, где в то же время учатся трое моих детей. Изменилось и содержание работы, особенно с моими учениками второго класса. Родители – большие молодцы. Вижу, что обучение дома продвигается у учеников по-разному, некоторые притормаживают. Ученикам для обучения дома нужна поддержка родителей, чтобы процесс не провалился, а задания выполнялись вовремя».

Нагрузка на учителей заметно увеличилась. Кроме подготовки рабочих заданий, дистанционного общения с учениками и родителями, нужно заботиться и о своей семье. Учителя выступают и в роли учащихся, осваивая новые обучающие приложения.

ФОТО: Мадис Вельтман

Фармацевт Наталья Восколович, стаж работы – 10 лет

«Первичная паника действительно была тяжелой, теперь напряжение снизилось, посетителей уже поменьше. Приходите в аптеку только тогда, когда действительно нет лекарств, аптека сейчас является зоной риска для пожилых людей».

В первые дни после введения чрезвычайного положения рабочая нагрузка в аптеке «Марья» увеличилась в несколько раз. Самым большим вызовом стало сохранить свое собственное здоровье и снабдить клиентов лекарствами.

ФОТО: Мадис Вельтман

Организатор спасательных работ Вероника Миллер, стаж работы – восемь месяцев

«По сравнению с первыми днями сейчас вызовов уже меньше. Сохраняю спокойствие и не впадаю в панику, речь же идет лишь о вирусе, и мы все можем себя защитить. Оставайтесь дома!»

Кризисный инфотелефон 1247 сейчас принимает около 1500 звонков в день, 112 – около 2600 звонков (в начале кризиса звонков было около 4000).

ФОТО: Мадис Вельтман

Пограничник Станислав Никитенко, стаж работы – 11 лет

«Пограничный контроль восстановлен на внутренних границах Европейского союза, всех людей нужно проверять. Тем, кто уже заранее злится на пограничный контроль, объяснение не поможет. Нужно выполнять распоряжения служащих, оставаться дома, избегать сборищ. Тогда все наладится».