Глава Kaubamaja: магазины прибегают к JOKK-схемам, чтобы уклониться от приказов правительства

«Мы находимся в ситуации, когда ответственность и рациональные действия подвергаются испытаниям на уровне государства, компании, а также на уровне конкретной семьи и отдельных лиц. Мы закрываем магазины, рестораны, бары, салоны красоты и другие предприятия и остаемся дома, чтобы как можно быстрее положить конец кризису», - написал Пуусепп в своем обращении.

По словам Пуусеппа, значение имеет деятельность по существу, а не та, что лишь формально соответствует правилам. «Всем должно быть ясно, что закрытие торговых центров было нелегким решением для правительственной кризисной комиссии. Это было действительно необходимо для предотвращения распространения вируса. К сожалению, приказы были недостаточно сильными и четкими и остались для многих непонятными», - отметил он.

«То, что распоряжения правительства были недостаточно четкими, не дает причин, чтобы хитрить и искать JOKK-схемы (juriidiliselt on kõik korrektne — «юридически все корректно»). Магазины, которые добавляют в ассортимент несколько пачек печенья, чтобы называть себя продуктовым магазином или проводят для привлечения масс кампании скидок, продлевают время, когда мы можем вернуться к нормальной жизни», - отметил он.

По словам Пуусеппа, есть много примеров, когда магазины пытаются изобрести способы держать себя открытыми. «Я понимаю, что устойчивость бизнеса важна, но сегодня здоровье людей важнее бизнеса», - добавил он.